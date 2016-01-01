اختلف الخونة في قطر.. أنباء عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني

أوضح عضو الأسرة الحاكمة في قطر فهد بن عبدالله آل ثاني، أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني وأتراك.
وبين فهد آل ثاني في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر: اختلف الخونة في قطر، وأنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من آل ثاني وأتراك.
وقال: المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع، أردوغان أهان قيادة النظام القطري خلال الأيام القليلة الماضية، ورفض أي نقاش قبل تحويل ٢.٨ مليار دولار.
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