اختلف الخونة في قطر.. أنباء عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني



أنباء عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني أنباء عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني

أوضح عضو الأسرة الحاكمة في قطر فهد بن عبدالله آل ثاني، أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني وأتراك.



وبين فهد آل ثاني في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر: اختلف الخونة في قطر، وأنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من آل ثاني وأتراك.



وقال: المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع، أردوغان أهان قيادة النظام القطري خلال الأيام القليلة الماضية، ورفض أي نقاش قبل تحويل ٢.٨ مليار دولار.

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وأضاف في تغريدة أخرى: الأمريكان سيتخلون عن تميم لسببين: أولًا .. أخذوا جميع ما يريدونه من تميم كمبالغ كاش (ليست كمشاريع) ، ثانيًا .. سقوط تميم ونظامه يفتح الباب لإستضافة أمريكا كأس العالم ٢٢ في وقت أحوج ما تكون فيه لإنعاش اقتصادها.واختتم: السبب الثالث لا أستطيع الإفصاح عنه الآن.