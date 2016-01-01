إعداد كشوف بأسماء الطلاب الممتنعين عن تسليم الأبحاث .. والتعليم : سيدخلون امتحانات الدور الثاني



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمديريات التعليمية ، توصي المدارس بإعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونية أو ورقية حتى نهاية يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020.



كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تقوم المدارس بـ اعلان هذه الكشوف بمكان واضح بالمدرسة ، وعلى موقع الادارة التعليمية .



وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لابد من اخطار الطلاب بذلك حتى يتمكنوا من تسليم مشروعاتهم في المدة الاستثنائية

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وأوضحت الوزارة أنه قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على مد فترة تسليم المشروعات البحثية حتى يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن من يمتنع من طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي، عن تقديم المشروع البحثي المطلوب منه للتقييم في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ، سيدخل امتحان دور ثاني.وقال وزير التربية والتعليم ، أن امتحان الدور الثاني في هذه الحالة سيتضمن امتحان ورقي في كل المواد قبل بدء العام الجديد.كما أكد وزير التربية والتعليم ، أن كل من اعتمد على بحث جاهز تم شراؤه او اعداده من جانب الاهل بدون ان يبذل فيه الطالب اي مجهود ، سيكون ملزما بدخول امتحانات الدور الثاني لان "التربية قبل التعليم".وقال وزير التربية والتعليم : أن الوزارة قررت أن تقوم في أول سبتمبر بعمل اختبارات شفوية للطلاب الذين قدموا مشروعاتهم البحثية.وأضاف وزير التربية والتعليم أنه خلال هذه الاختبارات الشفوية ستتم إتاحة الفرصة لكل مجموعة طلابية بعرض مشروعهم البحثي أمام لجنة مختصة من التربية والتعليم.وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه الخطوة ستكشف إذا كان الطالب بذل مجهودا بنفسه في إنجاز بحثه أم أنه اعتمد على أبحاث جاهزة لم يتعب فيها.وقد تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استفسارات عديدة بشأن مواعيد امتحان التخلف التكميلي ، للطلاب الذين تخلفوا عن اداء امتحان الفصل الدراسي الاول والطلاب العائدين من الخارج ولم يتمكنوا من اداء الفصل الدراسي الاول فيما يخص المرحلتين الابتدائية والاعداديةوقالت وزارة التربية والتعليم : يعقد لهؤلاء الطلاب الامتحان التكميلي في الموعد المناسب لظروف كل مديرية طبقا للاجراءات الاحترازية والوقائية.وكانت قد تلقت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، العديد من الاستفسارات من اولياء امور طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، الذين تغيبوا عن اداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الاول لظروف مرضية أو قهرية ، بشأن كيفية اداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.ومن جانبها .. أكدت الادارة العامة للتعليم الثانوي و العام بوزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي لجميع المديريات ، أن المركز القومي للامتحانات و التقويم التربوي أفاد بأنه في هذه الحالة يتم تكليف الموجهين الاوائل بالمديريات التعليمية بإعداد الاختبارات التكميلية للطلاب الذين تغيبوا عن اداء امتحان الفصل الدراسي الاول في المواد الذين تغيبوا فيها (مادة أو بعض المواد ) بأعذار مرضية أو قهرية طبقا لما ورد بالقرارين الوزاريين 273 ، و 274 لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة لطلاب الصف الاول والثاني الثانوي العام مادتي 5 و 11.فإذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الاول في مادة أو أكثر ، يعقد له امتحان تكميلي (تخلف) في الجزء الذي تمت دراسته خلال خذا الفصل في نهاية العام الدراسي عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني .أما إذا تغيب الطالب عن امتحان الفصل الدراسي الثاني فيؤدي الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل مع امتحان الدور الثاني ويكون امتحانه في الجزء الذي تمت دراسته من المنهد الدراسي في الفصل الدراسي الثاني فقط حرصا على مصلحة الطلاب.