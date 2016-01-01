نائبة أميركية: بكين نشرت الفيروس عمداً ليعاني الجميع

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

بعدما شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هجوما عنيفا على الصين، ملمحا إلى تعمد الصين نشر فيروس كورونا لأسباب تجارية، قالت النائبة عن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة ليز تشيني إن انتشار الفيروس دوليا كان قرارا استراتيجيا اتخذته الصين لضمان أن يعاني الجميع من أزمة اقتصادية، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن تايمز".

وذكرت أنه "لم يعد بإمكان الصين البقاء وسط مجتمع الدول المتحضرة بسبب السوء الذي تسببت به"، جاء ذلك خلال حديثها في برنامج "فوكس أند فراندس" الذي يبث على شبكة فوكس نيوز.

كما أكدت أن الحزب الشيوعي الصيني بحاجة إلى المساءلة عن السماح عمدا لـكوفيد 19 بالانتشار عالميا من أجل إلحاق الأذى الاقتصادي بباقي الدول، وذلك ردا على سؤال حول مساءلة الصين عن الوباء.

هذا وتم تعيين تشيني مؤخرًا في فريق عمل تابع للحزب الجمهوري، تم تشكيله لتطوير الأفكار والسياسات والاستراتيجية التشريعية لمكافحة التهديد الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني على الولايات المتحدة.

وتسبب تفشي الوباء بتبادل الاتهامات بين البلدين حول التعامل مع جائحة كورونا.

وأُعلنت أولى الإصابات بفيروس كورونا أواخر ديسمبر في ووهان، وأصاب الوباء ما يقرب من 4.3 مليون شخص، حسب إحصاءات رويترز، وتسبب في وفاة أكثر من 291 ألف شخص.

المصدر: صحيفة "واشنطن تايمز"

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