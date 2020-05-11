

"الانترفيو"... بـ12 خطوة جهزي طفلك لاجرائه أون لاين "الانترفيو"... بـ12 خطوة جهزي طفلك لاجرائه أون لاين

تقوم العديد من المدارس بأجراء "انترفيو"أو "مقابلة شخصية" للأطفال المتقدمين للالتحاق بها ومنذ سنوات طويلة والكثيرون يطالبون بوقف تلك الاختبارات لما تسببه من مشكلات نفسية للطفل في حالة رفضه لعدم قدرته الإجابة عن تلك الاسئلة والتي تكون في مجملها صعبة بالنسبة لطفل في سنوات عمره الأولي.



ومع جائحة كورونا قامت العديد من المدارس بفرض أجراء "الانترفيو" أون لاين لأتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية لعدم انتشار الفيروس لازدحام المدارس بالأطفال وأولياء الأمورأثناء التقديم، وهو ما أدى إلى مصاعب كثيرة لأولياء الأمور، مؤكدين أن أجواء المقابلة الشخصية داخل المدرسة توفر للطفل الجو المناسب بخلاف المنزل، ولذلك يقدم صوت الأمة بعض النصائح.





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كثير من الأطفال يكون لديهم معرفة كبيرة بالأجهزة الالكترونية وهو ما يعد أمر هام ليكون علي دراية عليه به وكسر الرهبة منه.تدريب الطفل علي الجلوس علي اللاب توب أو الكمبيوتر الذي يتم إجراء المقابلة عليه.مشاهدة الطفل للعديد من مواقع الأطفال التعليمية والألعاب والتي تكون هادفة بحيث يتعلم منها مثلا الحروف والأرقام وبعض الكلمات بطريقة شيقة وغير مملة فلايجب أن نثقل الطفل بالمذاكرة والضغط عليه في تلك الفترة.الروتين التدريجي للتعلم في المنزل سيعود الطفل علي الجلوس لفترة والتركيز وهو ما يصبح جيدا خلال فترة اجراء الاختبار لان كثير من الاطفال لايكون لديهم القدرة علي ذلك مع تهيئة الجو المناسب.إيقاظ الطفل من النوم قبل موعد المقابلة بوقت كافي ليتناول الافطار ويستعد ذهنيا ونفسيا لاجراء الاختبارات.اذا كانت المقابلة بها جزء من خلال الحديث بالكاميرا مع المتخصصة يجب أن يرتدي الطفل ملابس مناسبة لإجراء الانترفيو.يجب علي الوالدين تطوير علاقتهم بالطفل حتي يشعر بالثقة نحوهم وبالتالي ينصاع لتوجهاتهم وأقناعه بأن ما سيقوم به من التحدث مع المعلمة والاجابة علي بعض الاسئلة هو أمر بسيط وانه قادر علي اجتيازه.عدم التضخيم من أمر المقابلة وتصويرها بأنها أمر مصيري يجب اجتيازه حتي لايحدث لديه رهبة منها وبالتالي يكون أدائه سيء علي غير المتوقع طبقا لمستواه.البحث عن المدرسة المناسبة للطفل وإجراء بحث شامل عنها وعن الاختبارات التي تمت من قبل والتواصل مع أولياء أمور سابقين للوقوف علي كل ما بها من أيجابيات وسلبيات والتأكد من صحة ذلك.اذا كان طفلك يعاني من أحدي المشكلات كـ "صعوبة الكلام" مثلا عليك بالحديث من قبل مع المسئول بالمدرسة دون أن يشعر لمراعاه ذلك أثناء الانترفيو.