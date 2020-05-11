تسببت الكمامة الطبية في مشكلة رئوية حادة لشاب من مدينة ووهان الصينية، إذ سقط على الأرض فجأة نتيجة الركض لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات وهو يرتديها متبعا إجراءات الوقاية من كورونا، لذا قررت حكومة الصين منع التلاميذ في المدارس من ارتداء الكمامة في دروس الرياضة.
الشاب الذي أصيب بمشكلة رئوية حادة بسبب الكمامة الطبية اسمه زهانج، ويبلغ من العمر 26 عاما، إذ انهار بسبب فشل رئوي نتج عن الركض لمسافة طويلة وهو يرتدي الكمامة الواقية احترازيا بسبب فيروس كورونا، بحسب موقع "دوتش فيلله" الألماني.
وفسر الأطلاء حالته بأنها نتيجة ضغط كبير تعرضت له رئتاه بسبب تسارع أنفاسه وهو يركض مرتدياً الكمامة الطبية، وشخص الجراحين في أحد مستشفيات ووهان أُدخل إليها الشاب بوجود ثقب في رئته اليسرى، ولكنه تقلص بعد العلاج بنسبة 90% من حجمه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تحذير.. كمامة الوقاية من كورونا ربما تصبح مميتة في هذه الحالة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق