

خبراء: السفر الدولي لن يعود إلى طبيعته قبل ثلاث سنوات خبراء: السفر الدولي لن يعود إلى طبيعته قبل ثلاث سنوات

إذا كنت تخطط لقضاء عطلة صيفية خارجية، فقد تنتظر لفترة أطول من المتوقع، يحذر أحد كبار مسؤولي السفر التنفيذيين في أستراليا من أن السفر الدولي قد لا يتمكن من العودة إلى طبيعته في السنوات الثلاث المقبلة.



أغلقت الحكومات في العالم، بسبب جائحة الفيروس التاجي كورونا المستجد، حدود البلاد للوقائية والحفاظ على سكانها آمنين، بسبب تفشي "كوفيد 19" وأدى هذا بالفعل إلى توقف صناعة السفر، كما تفيد " Mail Online"، كما أنه يجب عزل أي شخص عائد من بلد آخر لمدة 14 يومًا، ويمنع هذا التقييد الخاص العديد من الأشخاص من السفر إلى الخارج.



وأعرب الرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي، ألكسندر دي جونيك، عن أمله في أن تنتعش الصناعة قريبًا، ولكن لسوء الحظ، يعتقد الآن أن هذا التعافي قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع.

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وزعم الرئيس التنفيذي أنهم يتوقعون أن صناعة السفر قد لا تتعافى بالكامل حتى عام 2023، وأكد في مقابلة مع ABC News Breakfast: "ما خططنا له هو إعادة بدء الصناعة، أولاً بإعادة فتح الأسواق المحلية، ثم الأسواق القارية الإقليمية، مثل آسيا والمحيط الهادئ، أو أوروبا، أو أمريكا الشمالية، وفي نهاية عام 2020، يجب أن تكون حركة المرور بين 50 إلى 55 في المائة من نفس المستوى الذي كان ساريًا في عام 2019 ".ويقر دي جونيك بحقيقة أن السفر الدولي لا يمكن استئنافه بشكل طبيعي مع فترات الحجر الإلزامي هذه، وهذه الفترات هي العقبة الرئيسية التي تمنع الناس من التخطيط لقضاء عطلاتهم في الخارج.