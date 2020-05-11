إذا كنت تخطط لقضاء عطلة صيفية خارجية، فقد تنتظر لفترة أطول من المتوقع، يحذر أحد كبار مسؤولي السفر التنفيذيين في أستراليا من أن السفر الدولي قد لا يتمكن من العودة إلى طبيعته في السنوات الثلاث المقبلة.
أغلقت الحكومات في العالم، بسبب جائحة الفيروس التاجي كورونا المستجد، حدود البلاد للوقائية والحفاظ على سكانها آمنين، بسبب تفشي "كوفيد 19" وأدى هذا بالفعل إلى توقف صناعة السفر، كما تفيد " Mail Online"، كما أنه يجب عزل أي شخص عائد من بلد آخر لمدة 14 يومًا، ويمنع هذا التقييد الخاص العديد من الأشخاص من السفر إلى الخارج.
وأعرب الرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي، ألكسندر دي جونيك، عن أمله في أن تنتعش الصناعة قريبًا، ولكن لسوء الحظ، يعتقد الآن أن هذا التعافي قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع.
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التعليقات على خبراء: السفر الدولي لن يعود إلى طبيعته قبل ثلاث سنوات
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