بعد شائعات وفاته.. فنان يرسم "طبيب الغلابة" فى صورة ملاك باستخدام الملح

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صورة الخبر: بعد شائعات وفاته.. فنان يرسم "طبيب الغلابة" فى صورة ملاك باستخدام الملح
بعد شائعات وفاته.. فنان يرسم "طبيب الغلابة" فى صورة ملاك باستخدام الملح

عبر الفنان الشاب هانى جنيدى عن دعمه للدكتور محمد مشالى، الذى لقب بـ"طبيب الغلابة"، بطريقته المميزة، إذ رسم بورتريه مميز لطبيب الغلابة باستخدام الملح، بعد تداول شائعات عن وفاة طبيب الغلابة.

ونشر جنيدى صورة للبورتريه الجديد الذى ينفذه للدكتور مشالى عبر حسابه الرسمى بانستجرام، وهو فى طور التنفيذ إذ لم ينتهى من رسمه بشكل نهائى.

واشتهر جنيدى بنشره بورتريه مميز للشهيد أحمد منسى، بالتزامن مع عرض مسلسل "الاختيار"، عن قصة حياة الشهيد ومن بطولة أمير كرارة، وكوكبة من النجوم.

وفى سياق آخر أثارت الشائعات التى انتشرت، حول وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حالة من القلق والخوف لدى أبناء محافظة الغربية، خاصة المرضى الذين يتعاملون معه، وشعر الكثيرون بالحزن بعد أن انتشرت هذه الشائعة كالنار فى الهشيم.

وظن الناس أن طبيب الغلابة رحل عن الدنيا بعد مسيرة عطاء وخدمة للفقراء استمرت لأكثر من 58عاما، بأن وهب حياته وعلمه للفقراء، إلا أن طبيب الغلابة رد على شائعات وفاته وطمأن محبيه من خلال بث مباشر وحصرى مع "اليوم السابع"، وأثلج طبيب الغلابة صدور الآلاف بعد أن ظهر داخل عيادته فى حالة جيدة يمارس عمله بنشاط وحيوية لخدمة المرضى المترددين عليه.



المصدر: اليوم السابع

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