توقعت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، أن تتوفر أدوية مرخصة لعلاج فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما توقعت وجود لقاح في أوائل العام المقبل 2021.
وقال الدكتور ماركو كافاليري، رئيس قسم اللقاحات في الوكالة الاوروبية، في مؤتمر صحفي اليوم إن الموافقة على أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد قد تكون قبل فصل الصيف، حيث يجرى حاليا تجارب سريرية على بعض الادوية.
وعلى الرغم من أن تطوير اللقاح يستغرق عادةً سنوات، إلا أن كافاليري قال إنه إذا أثبتت بعض اللقاحات التي تم اختبارها بالفعل أنها فعالة ، فقد يتم ترخيصها في وقت مبكر بداية العام المقبل.
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التعليقات على أوروبا تعلن موعد إنتاج علاج لـ فيروس كورونا
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