أوروبا تعلن موعد إنتاج علاج لـ فيروس كورونا



إنتاج علاج لـ فيروس كورونا إنتاج علاج لـ فيروس كورونا

توقعت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، أن تتوفر أدوية مرخصة لعلاج فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما توقعت وجود لقاح في أوائل العام المقبل 2021.



وقال الدكتور ماركو كافاليري، رئيس قسم اللقاحات في الوكالة الاوروبية، في مؤتمر صحفي اليوم إن الموافقة على أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد قد تكون قبل فصل الصيف، حيث يجرى حاليا تجارب سريرية على بعض الادوية.



وعلى الرغم من أن تطوير اللقاح يستغرق عادةً سنوات، إلا أن كافاليري قال إنه إذا أثبتت بعض اللقاحات التي تم اختبارها بالفعل أنها فعالة ، فقد يتم ترخيصها في وقت مبكر بداية العام المقبل.

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وأضاف: "لكن يمكننا أن نرى إمكانية أنه إذا سار كل شيء كما هو مخطط، يمكن الموافقة على اللقاحات بعد عام من الآن".وأصدر أكثر من 140 من رؤساء الدول وخبراء الصحة، بمن فيهم رئيس جنوب أفريقيا، ورئيس وزراء باكستان، وغيرهم نداء إلى جميع الدول للتوحد وراء التوصل إلى لقاح الشعب، لضمان توفير أي علاج أو لقاح لجميع دول العالم مجانا.