

تفاصيل أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالولايات المتحدة لمواجهة تغير المناخ تفاصيل أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالولايات المتحدة لمواجهة تغير المناخ

وافقت إدارة ترامب على مشروع جديد للطاقة الشمسية سيزود ما يقدر بنحو 260 ألف منزل في لاس فيجاس بالطاقة المتجددة، ويقدر بقيمة مليار دولار، حيث إنه سيكون أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة وثامن أكبر مشروع في العالم.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن خطة البناء للمشروع المسمى Gemini Solar لمدة ثلاث سنوات، ستولد 713 مليون دولار في النشاط الاقتصادي لسكان لاس فيجاس، بما في ذلك 900 وظيفة بناء جديدة و 1100 وظيفة أخرى في الأدوار الإدارية والدعم، إلا أنها بمجرد اكتمالها في ديسمبر 2023، ستحتاج المنشأة إلى 19 عاملاً بدوام كامل فقط للعمل.







وقال كيسي هاموند من وزارة الطاقة في بيان، "هذا الإجراء يتعلق بإعادة الأمريكيين إلى العمل وتقوية المجتمعات وتشجيع الاستثمار في الطاقة الأمريكية."



ستحتوي Gemini Solar على مجموعة من الألواح الشمسية بقوة 690 ميجاوات على مساحة 7100 فدان من الأراضي العامة على بعد 25 ميلاً شمال لاس فيجاس، وستتضمن المنشأة أيضًا بطارية بقوة 380 ميجاوات لتخزين الطاقة الفائضة كنسخة احتياطية للنقص في النظام.



على الرغم من أنه في أوائل عام 2020، شجعت الجماعات المحافظة على البيئة التأخير في المشروع بعد إثارة مخاوف بشأن كيفية تأثيره على الحياة البرية المحلية.



تقول Gemini Solar للمساعدة في معالجة هذه المخاوف، أنها ستنقل 70 سلحفاة إلى محمية طبيعية خلال فترة البناء لمدة ثلاث سنوات ، ثم تعيدها إلى موطنها الطبيعي بعد اكتمال البناء.







كما يمكن للمشروع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة بما يصل إلى 1.5 مليون طن متري سنويًا، وتم تطوير Gemini Solar بواسطة مجموعة الطاقة Arevia Power ، ومقرها كاليفورنيا ، بدعم من وارن بافيت بيركشاير هاثاواي و NV Energy.