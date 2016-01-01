

ديلى ميل: حطام صاروخ فضائى صينى يسقط قبالة سواحل أفريقيا بعد عبورة سماء نيويورك ديلى ميل: حطام صاروخ فضائى صينى يسقط قبالة سواحل أفريقيا بعد عبورة سماء نيويورك

سقطت قطعة كبيرة من الصاروخ الفاشل للصين على الأرض يوم الاثنين الماضى، ولكن التقارير كشفت أنه إذا كان سقط قبل ذلك ببضع دقائق فقط، كان من الممكن أن يصطدم بمدينة نيويورك، فلو عادت بقايا الصاروخ الفضائي الصيني العملاق Long March 5B إلى الغلاف الجوي قبل 15 دقيقة من وقت وصولها الحقيقي يوم الاثنين، لكانت الأمور تغيرت الآن ولم يمر الحادث بسلام.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أطلق الصاروخ الصيني مركبة تجريبية في مدار أُطلق في 5 مايو وتعطل بعد أسبوع واحد فقط في الفضاء، مما أدى إلى الهبوط غير المنضبط.







جاءت المرحلة الأساسية التي يبلغ وزنها 20 طنًا من الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض حوالي الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي، حيث تتحرك بسرعة آلاف الأميال في الدقيقة.



على الرغم من أن معظم الحطام قد تم حرقه أثناء العودة، إلا أن قطعة بحجم الحافلة سقطت في المحيط الأطلسي قبالة ساحل غرب إفريقيا.



يقول علماء الفلك أن القطعة التي سقطت كانت بطول 93 قدمًا ووزنها 20 طنًا، مما يجعلها أكبر جسم ضخم سقط بشكل غير منظم من الفضاء منذ عقود.



هبطت قطعة كبيرة قبالة سواحل غرب أفريقيا وسقطت قطع أصغر في كوت ديفوار، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.







وكان تم استخدام صاروخ Long March CZ-5B الصيني لإطلاق كبسولة شحن ومركبة فضائية من الجيل الجديد مصممة لإرسال رواد فضاء إلى القمر، وتأكد هبوطه من جانب سرب التحكم الفضائي الثامن عشر، وهي وحدة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تتعقب الحطام الفضائي في مدار الأرض.



وقالت الوكالة العسكرية إنه كان ملحوظًا ليس فقط بالنسبة لحجم الصاروخ ولكن أيضًا حجم نافذة هبوطه غير المنضبط.



لم تتمكن أجهزة التتبع من تحديد المكان الذي ستنتهي فيه الحطام في النهاية، حيث توقع الكثيرون أنه قد يسقط في المحيط أو الأرض في إفريقيا أو الولايات المتحدة أو أستراليا.



كان الحطام الصاروخي يسير بسرعة أفقيًا عبر الغلاف الجوي، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالضبط بمكان سقوطه، وهذا هو السبب في أنهم لم يعرفوا على وجه اليقين حتى وقت قصير قبل أن ينزل.