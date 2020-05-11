عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للارتفاع، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد الجرام الواحد بنحو 6 جنيهات، مقارنة بمستوياته أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 750 جنيها مقابل 744 جنيها أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 643 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 857 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6 آلاف جنيه.
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التعليقات على أسعار الذهب تعاود الصعود في مصر.. والجرام يقفز 6 جنيهات
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