حسم فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك ومنتخب تونس مستقبله مع الفارس الأبيض، وذلك بعد ربط اسمه بالرحيل عن النادي.
وكشفت صحيفة (الصريح) التونسية وفقا لمصادرها الخاصة عن تمسك فرجاني ساسي بالبقاء في الزمالك.
ساسي تحدث مع مسؤولي الزمالك وأكد لهم تمسكه بالبقاء في الفريق وأنه "يرفض التفاوض في أي عرض"، وفقا للصحيفة التونسية.
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التعليقات على تقرير تونسي: ساسي حسم الجدل حول مستقبله.. وتحدث مع مسؤولي الزمالك
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