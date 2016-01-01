تقرير تونسي: ساسي حسم الجدل حول مستقبله.. وتحدث مع مسؤولي الزمالك

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فرجاني ساسي

حسم فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك ومنتخب تونس مستقبله مع الفارس الأبيض، وذلك بعد ربط اسمه بالرحيل عن النادي.

وكشفت صحيفة (الصريح) التونسية وفقا لمصادرها الخاصة عن تمسك فرجاني ساسي بالبقاء في الزمالك.

ساسي تحدث مع مسؤولي الزمالك وأكد لهم تمسكه بالبقاء في الفريق وأنه "يرفض التفاوض في أي عرض"، وفقا للصحيفة التونسية.

ولا يرغب ساسي في مناقشة أي عرض إلا بإذن من إدارة الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي، وأنه "متمسك بالبقاء في الزمالك"، وفقا لمصادر الصريح.

وكشفت تقارير تركية في وقت سابق رغبة نادي يني ملطية سبور في التعاقد مع ساسي. (طالع التفاصيل)

ونفى الزمالك عن طريق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، في أكثر من مناسبة، وصول أي عروض رسمية لأي لاعب في صفوف الفريق.

المصدر: في الجول

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