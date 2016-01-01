كارتيرون يكشف حقيقة تدخل مرتضى منصور في عمله

كشف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، حقيقة تدخل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء في علمه.
وقال كارتيرن في تصريحات لموقع " العين" الإماراتي:" ما يتردد عن تدخل مرتضى منصور في عملي ليس له أي أساس من الصحة، مجلس الإدارة يحترم قرارتي، لم يفرض علي أي شيئ منذ قدومي".
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