كارتيرون يكشف حقيقة تدخل مرتضى منصور في عمله

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كارتيرون ومرتضى منصور


كشف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، حقيقة تدخل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء في علمه.

وقال كارتيرن في تصريحات لموقع " العين" الإماراتي:" ما يتردد عن تدخل مرتضى منصور في عملي ليس له أي أساس من الصحة، مجلس الإدارة يحترم قرارتي، لم يفرض علي أي شيئ منذ قدومي".

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وأضاف كارتيرون:" مرتضى منصور لم يفرض علي مشاركة أي لاعب في المباريات، كما أنه يهيئ الظروف للفريق لتحقيق الانتصارات، هو صاحب شخصية قوية".

وتابع:" لم أحدد الراحلين عن الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، كيف يمكن الحديث عن هذا الأمر في ظل توقف النشاط الرياضي، سيتم تقييم اللاعبين عقب نهاية الموسم لتحديد الراحلين.

يذكر أن باتريس كارتيرون قاد الزمالك للتتويج ببطولتي السوبر الأفريقي علي حساب الترجي، والسوبر المصري على حساب الأهلي، خلال شهر فبراير الماضي.

المصدر: elbalad

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