طريقة عمل دبابيس الدجاج بروستد.. أفضل من الجاهز

دجاج البروستد
يعشق العديد من الأشخاص طريقة عمل دجاج البروستد، كما يفضل تناوله الأطفال، لذلك تجتهد ربة المنزل فى إعداده لاسرتها بكل الطرق المختلفة.
الشيف الشربينى يقدم طريقة عمل دبابيس الدجاج بروستد
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المقادير
دبابيس دجاج
ورق غار
لوري
عود قرفة
مستكة
ملح - فلفل
جوزة الطيب
ثوم بودرة
بيض
بودرة بصل
مستردة
كورن فليكس
بقسماط
دقيق
شطة
بهارات
طريقة التحضير
- اسلقي الدبابيس مع جزر وبصل وكرفس وورق لورا وعود قرفة ومستكة وجوزة الطيب وشطة وسويها الا قليلا
- افرمي الكورن فليكس باستخدام كبة كهربائية حتى يصبح دقيقا ناعما
- اخرجي الدبابيس من الشوربة وتبليها بالثوم والبصل البودرة والمستردة والبهارات والبيض والدقيق واخيرا ضعيها في الكورن فليكس ثم اقليها في زيت غزير ساخن، قدميها مع البطاطس
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