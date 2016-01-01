له فوائد غير متوقعة .. 7 نصائح طبيعية لتنظيف القولون



نصائح طبيعية لتنظيف القولون نصائح طبيعية لتنظيف القولون

اتخاذ خطوة تنظيف القولون لها أهمية كبيرة تساعدك في: التخلص من السموم المتراكمة في البطن والقولون، تساهم في تنظيم عملية الهضم ، وتساهم في الوقاية من الأمراض.



يأتي ذلك من خلال شرب مشروبات طبيعية تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على طرد السموم من الجسم فإن لتنظيف القولون فوائد كثيرة .



وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن فوائد تنظيف القولون :

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يساهم في التخلص من المشاكل والأمراض التالية :- التخفيف من انتفاخات وغازات البطن- التخلص من الإمساك- التخفيف من الصداع- التخلص من التهابات المعدة- التخلص من تهيج القولون- التخلص من مشاكل عسر الهضم- يمنح زيادة طاقة الجسم والتركيز- الاسترخاء الجسمي وعدم التوتر بسبب انتفاخ القولونوقدمت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن بعض النصائح لتنظيف القولونمن أهم النصائح التي تساعدك على القيام بتنظيف القولون وهي :- استبدال الزيوت المهدرجة بزيت بذور الكتانلأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات.- تناول أطعمة مثل الكينوا والكيوي والأرز البني.- اجعل الخضروات النيئة هي أساس وجباتك الأساسية مثل الجزر.- تناول الخضروات التي تحتوي على ألياف مثل : الموز و الخوخ.- تناول المكسرات النية لأنها تساعد على تسهيل الأطعمة في الأمعاء.- تناول الخضروات الورقية مثل : السبانخ / السلق /الخس / الجرجير لأنها تساعد على تسهيل حركة الطعام في الأمعاء.- لا بد من ممارسة الرياضة فهي تساعد على طرد السموم من الجسم .