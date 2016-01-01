فى ظل الارتفاعات المستمرة لدرجات الحرارة خلال الفترة الحالية يمكن تبريد غرفتك بدون مكيف .. لكنه فى المقام الأول الفكرة الأولى التي تتبادر إلى ذهن الأغلبية لخفض درجة الحرارة في الغرفة هي تشغيل المكيف
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى بصرف النظر عن انبعاثات الكربون الناتجة ، يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف إلى جفاف العين والصداع ومشاكل في التنفس وجفاف الجلد وما إلى ذلك.
لذا إليك قائمة بالطرق التي يمكنك من خلالها تبريد غرفتك بدون مساعدة من جهاز تكييف
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بحيل ذكية.. تعرفى كيف تبردين المنزل بدون مكيف
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق