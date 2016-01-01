بحيل ذكية.. تعرفى كيف تبردين المنزل بدون مكيف

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تعرفى كيف تبردين المنزل

فى ظل الارتفاعات المستمرة لدرجات الحرارة خلال الفترة الحالية يمكن تبريد غرفتك بدون مكيف .. لكنه فى المقام الأول الفكرة الأولى التي تتبادر إلى ذهن الأغلبية لخفض درجة الحرارة في الغرفة هي تشغيل المكيف

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى بصرف النظر عن انبعاثات الكربون الناتجة ، يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف إلى جفاف العين والصداع ومشاكل في التنفس وجفاف الجلد وما إلى ذلك.

لذا إليك قائمة بالطرق التي يمكنك من خلالها تبريد غرفتك بدون مساعدة من جهاز تكييف

استخدم ملاءات قطنية على السرير

استخدم مراوح لسحب الحرارة.

أبقِ النوافذ مفتوحة ، خاصة في الصباح الباكر.

استخدم لمبات موفرة للطاقة لأن المصابيح العادية تشع الكثير من الحرارة الزائدة عندما تنتج الطاقة.
ارتدِ ملابس قطنية فضفاضة طوال اليوم وخاصة في الليل.

حافظ على رطوبتك. إذا كان بإمكانك النوم في سرير فوق سطح الأرض لأنه سيعزز تدفق الهواء من حولك.

خذ حمامًا باردًا. ضع قدميك في بعض الماء البارد.

المصدر: موقع بولد سكاى الهندى

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