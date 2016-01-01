عيد الفطر.. طريقة عمل الغريبة فى المنزل للشيف غادة عاطف



طريقة عمل الغريبة طريقة عمل الغريبة

تعتبر الغريبة من الحلويات الأساسية في عيد الفطر المبارك ويحبها الكبار والصغار ويرغبون في تناولها دائما فهى من المخبوزات المرغوبة والتي يتم تناولها في العيد.



مقادير عمل الغريبة



2 كوب دقيق (منخول)

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1\2 كوب سكر بودرة (منخول)1 كوب سمن (بدرجة حرارة الغرفة )1\4 معلقة صغيرة ملحمكونات تزيين الغريبة علي حسب رغبتك يمكنك تزيين الغريبة بـكريز او فصوص من اللوز او السوداني أو الفستق أو عين الجملطريقة تحضير الغريبة- هنضرب السمن مع السكر البودرة باستخدام مضرب البيض حتى يختلطوا مع بعض جيدا ويصبح القوام كريمى ثم نضيف الدقيق المخلوط بربع معلقة صغيرة ملح ونقلب بمعلقة خشبية حتى تتكون لدينا عجينة . هنضع عجينة الغريبة فى كيس بلاستيك ترتاح فى الثلاجة لمدة حوالى نص ساعة .- بعد ما نخرج العجينة من الثلاجة هنبدا فى تشكيل الغريبة هنكور كور صغيرة من العجينة ونرصها فى صاج أو صينية عليها ورق زبدة ونترك مسافة قليلة بين كل قطعة غريبة وأخرى .- ثم نحضر فصوص اللوز او الفستق او السودانى أو الكريز ونضعها فى منتصف كل قطعة غريبة ونضغط عليها حتى لا تقعطريقة تسوية الغريبةمهم جدا فى تسوية الغريبة ان تكون درجة حرارة الفرن متوسطة حوالى 120 درجة لأننا نريد أن تظل باللون الأبيض الجميل هنضع صاج الغريبة فى فرن متوسط الحرارة ونلاحظها حتى تمام النضج وعندما تخرج تترك لتبرد.