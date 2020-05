للبشرة .. 6 فوائد غير متوقعة لفيتامين سي

فيتامين سي فيتامين سي

تحتاج البشرة لفيتامين سي لفوائده الكبيرة كشفت دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة عن الفوائد السحرية لفيتامين سي ( C ) للبشرة:



- يعالج جفاف الجلد ويعطيه مرونة عن طريق كريمات مناسبة للبشرة تحتوي على فيتامين ( C ) .

- يساعد على سرعة التئام الجروح .

- يقلل التجاعيد ويعطي نضارة للبشرة .

- يحمي من أشعة الشمس الضارة .

- يحمي البشرة من تكون البقع والتصبغات ويساعد على تفتيح البشرة .



وتابعت وسام سوقية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه للحصول على فيتامين ( C ) من مصادر طبيعية منها : يجب الإكثار من تناول الفواكه البرتقال والليمون والجوافة والفريز والكيوي والموز والأناناس والخضار مثل الفليفلة والملفوف والبروكلي والسبانخ والبقدونس.