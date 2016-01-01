تحتاج البشرة لفيتامين سي لفوائده الكبيرة كشفت دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة عن الفوائد السحرية لفيتامين سي ( C ) للبشرة:
- يعالج جفاف الجلد ويعطيه مرونة عن طريق كريمات مناسبة للبشرة تحتوي على فيتامين ( C ) .
- يساعد على سرعة التئام الجروح .
- يقلل التجاعيد ويعطي نضارة للبشرة .
- يحمي من أشعة الشمس الضارة .
- يحمي البشرة من تكون البقع والتصبغات ويساعد على تفتيح البشرة .
وتابعت وسام سوقية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه للحصول على فيتامين ( C ) من مصادر طبيعية منها : يجب الإكثار من تناول الفواكه البرتقال والليمون والجوافة والفريز والكيوي والموز والأناناس والخضار مثل الفليفلة والملفوف والبروكلي والسبانخ والبقدونس.
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التعليقات على للبشرة .. 6 فوائد غير متوقعة لفيتامين سي
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