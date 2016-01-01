تلجأ الكثير من السيدات للخضوع لعملية شفط الدهون ونحت الجسم، للحصول على قوام مثالي، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء وتتلهفين للخضوع لهذه العملية عليك باكتشاف بعض المعلومات الهامة.
وكشف الدكتور عصام البقلي، استشاري الجراحات العامة وعضو الجمعية المصرية للجراحات التجميلة، معلومات عن شفط الدهون ونحت الجسم.
وقال "البلقى"، خلال استضافته فى موقع "صدى البلد"، إن عملية شفط الدهون هى نحت الجسم وليس بينهما اختلاف.
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التعليقات على استشارة.. معلومات لا تعرفينها عن شفط الدهون ونحت الجسم.. فيديو
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