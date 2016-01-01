استخدمه يوميًا.. غسول الفم يمنع فيروس كورونا من الوصول للحلق



غسول الفم غسول الفم



كشف بحث علمي حديث، أن غسول الفم لديه القدرة على الحماية من الإصابة بـ COVID-19 عن طريق قتل الفيروس التاجي قبل أن يصيب الخلايا البشرية.



وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، تنتمي الفيروسات التاجية إلى فئة "الفيروسات المغلفة" ، بمعنى أنها مغطاة بطبقة دهنية معرضة لبعض المواد الكيميائية.



ويقول فريق من الباحثين الدوليين إن غسول الفم يمكن أن يدمر الطبقة الخارجية أو "غلاف" الفيروس ، مما يمنع تكاثره في الفم والحلق.

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كما أكد العلماء أن هناك حاجة ملحة لاختبار فعالية غسول الفم في التجارب ، على الرغم من عدم وجود دليل سريري على نجاحه.وقالت منظمة الصحة العالمية بالفعل: "لا يوجد دليل على أن استخدام غسول الفم سيحميك من الإصابة بالفيروس التاجي الجديد".وأكد القائمون على البحث الجديد أن المواد التي يتم صنع غسول الفم منها هي التي يجب ان تجرى عليها الأبحاث لاكتشاف مدى قدرتها على القضاء على فيروس كورونا.وفقًا للباحثين ، فإن مكونات غسول الفم ، بما في ذلك الكلورهيكسيدين ، وكلوريد السيتيل بيريدينوم ، وبيروكسيد الهيدروجين ، والبوفيدون-اليود ، جميعها لديها القدرة على منع العدوى .على وجه الخصوص ، تعطل هذه المواد الكيميائية الغشاء الدهني الخارجي ، والمعروف باسم "الغلاف الفيروسي" أو "الغلاف الدهني" للفيروس ، الذي يسبب COVID-19.