بعد قرار عدم عودة المدارس للعمل في ظل وجود كورونا.. التعليم: لدينا 5 منصات تعليمية إلكترونية تضمن عدم تضرر طلابنا



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة الصحة، في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بسببها، من أهمها المدارس والجامعات .



وفي هذا الاطار ، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة الوضع ، استعدادا للإعلان عن الخطة التي سيتم على اساسها تسيير العام الدراسي القادم 2020/2021 لجميع طلاب المدارس ، في ضوء التعليمات الصادرة من وزارة الصحة مؤخرًا.



وأوضح المصدر ، أنه لحين الاعلان عن تفاصيل خطة الوزارة في المرحلة المقبلة ، يمكننا أن نؤكد الان أن طلاب مدارس وزارة التربية والتعليم المصرية لن يتضرروا من جراء هذا القرار الصادر عن وزارة الصحة في جميع الاحوال ، حيث أن الوزارة نجحت منذ بداية ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد في تفعيل 5 منصات إلكترونية لتعويض طلاب المدارس عن فترة اغلاق المدارس وتفعيل سياسة التعلم عن بعد وقت الازمات.

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حيث قال المصدر : بكل تأكيد سوف تستفيد الوزارة من المنصات الالكترونية التي أطلقتها مؤخرا ،حيث لدى وزارة التربية والتعليم ، 5 منصات تعليمية إلكترونية على أعلى مستوى ، وهذه المنصات هي :- منصة بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/home- منصة الامتحانات الالكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp- منصة المكتبة الرقمية "ذاكر" https://study.ekb.eg/- منصة ادمودو للتواصل و تقديم الابحاث https://edmodo.org/- منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الاعدادية و صفوف الثانوية https://stream.moe.gov.egوفيما يلي ينشر موقع صدى البلد مختصرا يشرح معلومات عن كل منصة :منصة بنك المعرفة المصري :تهدف هذه المنصة الموجودة على بنك المعرفة المصري ، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل ، وذلك بالتعاون مع كبرى دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا الريطانية المعروفة بخبرتها الممتدة لأكثر من 250 سنة في مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم ، حيث أعدت شركة بريتانيكا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية و مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية محتوى رقمي للمواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والاحياء باللغتين العربية والانجليزية ، ويشمل هذا المحتوى نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو توضح الموضوعات المقررة على الطلاب في هذه المواد والمفاهيم الخاصة بها ، بالاضافة إلى إتاحة أسئلة واختبارات تساعد على تقييم فهم الطلاب للموضوع ومدى تحقق نواتج التعلم لكل درس .منصة الامتحانات الالكترونية الخاصة بطلاب الثانويوهي منصة إلكترونية مخصصة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، حيث يدخل عليها الطلاب لأداء الامتحانات الالكترونية عبر أجهزة التابلت الخاصة بها ، وقد تحملت هذه المنصة خلال الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الاول الثانوي التي انطلقت الاحد الماضي أكثر 580 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية دون أي أعطال.منصة المكتبة الرقمية "ذاكر"وهي مكتبة رقمية ضخمة جدا ، تضم بداخلها العديد من مصادر المعلومات التي تفيد طلاب جميع الصفوف الدراسية ، وقد تم استحداث هذه المنصة بعد تعليق الدراسة في المدارس بسبب فيروس كورونا بـ 4 أيام فقط ، وكان الهدف هو مساعدة طلاب المدارس على استكمال الدراسة بطريقة التعلم عن بعد في ظل ظروف تعليق الدراسة وإغلاق المدارس مع قرب فترة التقييمات.وقد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن المكتبة الرقمية ستكون المصدر الاساسي الذي لابد أن يعتمد طلاب المدارس عليه لإعداد المشروعات البحثية الخاصة بهم هذا العام.منصة ادمودو للتواصل و تقديم الأبحاثوهي منصة جديدة تم استحداثها أيضا بعد ظروف تعليق الدراسة في المدارس بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد ، وهذه المنصة تهدف إلى توفير فصولا افتراضية لطلاب المدارس تحاكي نفس فصولهم التي كانوا يذهبوا إليها في مدارسهم ، حيث تساعد هذه الفصول الافتراضية المتاحة على المنصة في توفير التواصل الالكتروني اللازم بين الطلاب والمعلمين ، لتعويض فترة تعليق الدراسة ، وتقديم الارشادات اللازمة من المعلمين للطلاب في عمل المشروعات البحثية .ومن المقرر أن تستخدم هذه المنصة أيضا في رفع المشروعات البحثية الخاصة بطلاب المدارس من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي ليتم تقييمها من جانب وزارة التربية والتعليم في موعد أقصاه 15 مايو 2020 .منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الاعدادية و صفوف الثانويةوهي أحدث المنصات التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم منذ يومين فقط ، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، هذه المنصة هي منصة جديدة و الدخول عليها مجاني، أعدها فريق التعليم الإلكتروني في الوزارة.وأوضح وزير التربية و التعليم ، ان هذه المنصة ستقدم للطلاب فصولا حية لتقديم مراجعات المرحلة الاعدادية و الثانوية العامة.وأشار وزير التربية و التعليم ، إلى أن منصة البث المباشر للفصول الافتراضية تستخدم تكنولوجيا حديثة جدا ، قامت على اعدادها شركة سيسكو او مايكروسوفت .وقال وزير التربية و التعليم ، بمجرد الدخول على هذه المنصة الجديدة سيجد الطالب أنه ملزم بإختيار المرحلة الدراسية ، مشيرًا إلى أن المتاح الان على المنصة فصول على الهواء من أفضل الاساتذة في وزارة التربية و التعليم لطلاب الصفوف الثالث الاعدادي والاول والثاني والثالث الثانوي.وأضاف وزير التربية والتعليم : بمجرد اختيار السنة الدراسية سيجد الطالب جدول البث المباشر الخاص الصف الدراسي الذي تم اختياره .وأوضح وزير التربية و التعليم ، أن الطالب سوف يجد هذه الفصول على الهواء على مدار الاسبوع ، مؤكدا أن الفصل الواحد يحتمل دخول 10 آلاف طالب معا في وقت واحد ، وهو ما يتيح مصدرا جديدا للتعلم عن بعد.وزير التعليم : أمازون أشادت بمنصاتنا الالكترونيةوكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم : أن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجحت خلال ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، من عقد امتحانات إلكترونية واستكمال دراسة طلابها عن بعد دون أي تأثير سلبي على العملية التعليمية.وأوضح وزير التربية و التعليم ، أن أمازون (التي تعد اكبر سحابة إلكترونية في العالم) أشادت بمصر في تقرير رائع ، مؤكدة أن مصر أكثر دولة حققت حركة ملحوظة على السحابة الالكترونية من وزارة التربية و التعليم المصرية.وأشار وزير التربية و التعليم ، إلى أن أمازون شهدت بذلك لان وزارة التربية و التعليم المصرية لديها 4 منصات إلكترونية على سحابة أمازون الالكترونية ، وهي : بنك المعرفة المصري ، منصة الامتحانات الالكترونية ، والمكتبة الرقمية ، منصة ادمودو الخاصة بالتواصل بين الطلاب و المعلمينوقال وزير التربية و التعليم ، أن أمازون أكدت في تقريرها أنه مع بدء افتتاح المكتبة المصرية الرقمية "ذاكر" يوم 19 مارس ، دخل عليها 7.3 مليون طالب في اول 4 ساعات ، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن طلاب المدارس في مصر لديهم رغبة في التعلم