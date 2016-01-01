الكاف يكشف مصير مباريات نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا

كشف عبدالمنعم حسين الشهير "بشطة" عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حقيقة لجوء الكاف إلى إنهاء مباريات نصف النهائى ونهائى دورى أبطال إفريقيا بنظام الدورة المجمعة.
كان مسؤولو الكاف أعلنوا عن تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والمباراة النهائية إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا فى القارة السمراء.
قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد: من الوارد لجوء الكاف إلى إقامة مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والنهائى بنظام الدورة المجمعة فى حال استكمال المسابقة القارية خلال الفترة القادمة.
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