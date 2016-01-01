شيخ الأزهر: الفقراء كانوا أذرع الأنبياء ودعم لهم في نشر الدعوة.. فيديو

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صورة الخبر: فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب
فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب

أكد فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن المجتمعات في حاجة إلى الفقراء، لأنهم كانوا أذرع الأنبياء وسواعدهم القوية في نشر الدعوة.

وأضاف شيخ الأزهر في حلقته الرمضانية من برنامج "الإمام الطيب"، انه لا يصح تقييم الناس بناءا على أشكالهم منوها أن الأمر الوحيد الذي يمكن التقييم عليه للإنسان هو العمل الصالح وقيمة الإنسان معلقة بفائدته وأثره الطيب في نفسه وفيمن حوله، مؤكدا انه يكفي الفقراء شرفا أنهم كانوا جنودا للانبياء والمرسلين ودعموهم في الرسالة والدعوة إلى الله.

وأوضح، أن النبي محمد واجه موقفا مشابها مع كفار قريش فكانوا يتأففون من الجلوس مع صحابة النبي الذين كان أكثرهم فقراء، وطلبوا من النبي طرد الصحابة الفقراء من حوله، ونزل قوله تعالى "وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ".

وأشار إلى أن النبي فيها نهي صريح عن إجابة المشركين لطلبهم وفيها تحذير من الوقوع في الظلم وتذكير بأن هؤلاء الفقراء يعبدون ربهم صباحا ومساء طمعا في رضاه.

المصدر: elbalad

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