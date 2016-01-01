احذر العرقسوس.. 6 مشروبات تخفض الضغط العالي.. فيديو



العرقسوس العرقسوس

يواجه مرضى الضغط المرتفع مخاطر صحية على مدار شهر رمضان بسبب الصيام، لكن عادة ما يلجأ الجميع لتناول بعض المشروبات السريعة التي تساعد على خفضه.



ونصح الدكتور الصيدلي باهر السعيد، خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، بمجموعة من المشروبات التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وهي :



1-الحليب قليل الدسم لأن الكالسيوم يقلل ارتفاع ضغط الدم

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2-عصير البنجر هو افضل مشروب لمريض الضغط يحتيو على بوتاسيوم واكسيد النيتروجين الذي يعمنل على توسيع الاوعية الدموية3-الكركديه المنقوع، يساعد على خفض ضغط الدم4-اما الكركديه الساخن لا فائدة منه لمريض الضغط5-الدوم ايضا به مضادات اكسدة ويعالج الضغط العالي6-مغلي الكرفس و البقدونس7-الينسونأما الأطعمة والمشروبات المحظورة بالنسبة لمرضى الضغط المرتفع وهي :المخللاتالموالحالوجبات السريعةالاكلات الدسمةالمشروبات الغازيةالعرقسوس ، ضار لمرضى القلب و الكلى .