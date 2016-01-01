احذر العرقسوس.. 6 مشروبات تخفض الضغط العالي.. فيديو

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صورة الخبر: العرقسوس
العرقسوس

يواجه مرضى الضغط المرتفع مخاطر صحية على مدار شهر رمضان بسبب الصيام، لكن عادة ما يلجأ الجميع لتناول بعض المشروبات السريعة التي تساعد على خفضه.

ونصح الدكتور الصيدلي باهر السعيد، خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، بمجموعة من المشروبات التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وهي :

1-الحليب قليل الدسم لأن الكالسيوم يقلل ارتفاع ضغط الدم

2-عصير البنجر هو افضل مشروب لمريض الضغط يحتيو على بوتاسيوم واكسيد النيتروجين الذي يعمنل على توسيع الاوعية الدموية

3-الكركديه المنقوع، يساعد على خفض ضغط الدم

4-اما الكركديه الساخن لا فائدة منه لمريض الضغط

5-الدوم ايضا به مضادات اكسدة ويعالج الضغط العالي
6-مغلي الكرفس و البقدونس

7-الينسون

أما الأطعمة والمشروبات المحظورة بالنسبة لمرضى الضغط المرتفع وهي :

المخللات

الموالح

الوجبات السريعة

الاكلات الدسمة

المشروبات الغازية

العرقسوس ، ضار لمرضى القلب و الكلى .

المصدر: elbalad

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