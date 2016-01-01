يواجه مرضى الضغط المرتفع مخاطر صحية على مدار شهر رمضان بسبب الصيام، لكن عادة ما يلجأ الجميع لتناول بعض المشروبات السريعة التي تساعد على خفضه.
ونصح الدكتور الصيدلي باهر السعيد، خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، بمجموعة من المشروبات التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وهي :
1-الحليب قليل الدسم لأن الكالسيوم يقلل ارتفاع ضغط الدم
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التعليقات على احذر العرقسوس.. 6 مشروبات تخفض الضغط العالي.. فيديو
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