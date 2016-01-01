بدون جراحة.. نوع مهمل من الزيوت يخلصك من السيلولت

هل تعانى من السيلوليت فى منطقة البطن والأرداف إليك وصفة سريعة تخلصك من السيلوليت بعيدا عن جراحات الليزر والتى قد تسبب فى كثير من الأحيان العديد من المضاعفات إليك الوصفة والتى تعتمد على زيت الخروع وطريقة تطبيقها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
يحدث السيلوليت بسبب تراكم الخلايا الدهنية أسفل طبقة الجلد مباشرةً ويعرف السيلوليت أيضًا باسم متلازمة قشر البرتقال ، وهو أكثر شيوعًا عند النساء بعد سن البلوغ .
ويستخدم زيت الخروع لخصائصه الطبية وغناه بالأحماض الدهنية مثل حمض الريسينوليك الذي يمنحه القدرة على اختراق عمق الجلد وتغذية بشرتك وجسمك
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