بدون جراحة.. نوع مهمل من الزيوت يخلصك من السيلولت



السيلولت السيلولت

هل تعانى من السيلوليت فى منطقة البطن والأرداف إليك وصفة سريعة تخلصك من السيلوليت بعيدا عن جراحات الليزر والتى قد تسبب فى كثير من الأحيان العديد من المضاعفات إليك الوصفة والتى تعتمد على زيت الخروع وطريقة تطبيقها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



يحدث السيلوليت بسبب تراكم الخلايا الدهنية أسفل طبقة الجلد مباشرةً ويعرف السيلوليت أيضًا باسم متلازمة قشر البرتقال ، وهو أكثر شيوعًا عند النساء بعد سن البلوغ .



ويستخدم زيت الخروع لخصائصه الطبية وغناه بالأحماض الدهنية مثل حمض الريسينوليك الذي يمنحه القدرة على اختراق عمق الجلد وتغذية بشرتك وجسمك

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كيفية استخدام زيت الخروع للتخلص من السيلوليت- في وعاء ضعى القليل من زيت الخروع و فركه بين راحة يديك وضعي الزيت على المناطق المصابة مع الضغط قليلًا على المنطقة المصابة. والتدليك حوالى 10 دقائق .- كررى العملية حتى تغطي المنطقة بالكامل ويمكنك القيام بذلك 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.يمكنك أيضًا مزج زيت الخروع مع بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي وزيت الليمون للتخلص من السيلوليت بفاعلية أكثر .