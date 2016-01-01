بـ 5 جنيهات ..علاج آثار حب الشباب



علاج آثار حب الشباب علاج آثار حب الشباب



علاج آثار حب الشباب من المشاكل التي تشغل بال الكثير من الفتيات، فبعد رحلة طويلة من علاج حب الشباب ، تبدأ مرحلة علاج آثار حب الشباب كي تستعيد البشرة رونقها ونضارتها خاصة وأن حب الشباب يترك اثار واضحة وندبات وبقع حمراء في الوجه .

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نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بطريقة طبيعية سهلة وسريعة ل علاج آثار حب الشباب ، وهي باستخدام لبان الدكر .



طريقة تحضير علاج آثار حب الشباب :

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قومي بشراء لبان الدكر من العطار ( 5 جنيهات يكفي ) ، وانقعيه لمدة ١٢ ساعة في كوب ماء فاتر واتركيه حتى يتغير لون الماء يصبح ابيض اللون .صفي الخليط وضعي ماء لبان الدكر المنقوع في زجاجة بخاخ لاستخدامها بشكل يومي على البشرة .قومي بغسل بشرتك جيدا بالغسول الخاص بك، ثم قومي بوضع ماء لبان الدكر على قطنة نظيفة و دلكي بها بشرتك .يمكنك استخدام زجاجة بخاخ في رش البشرة بماء لبان الدكر وهي طريقة سهلة وسريعة ، مع تجنب دخول ماء لبان الدكر في العين .اتركي ماء لبان الدكر على بشرتك حتى تمتصه، فهو يعمل على إزالة ندبات الوجه و التخلص من اثار حب الشباب ، كذلك يعمل على شد البشرة فهو يعتبر كولاجين طبيعي للوجه .