علاج آثار حب الشباب
علاج آثار حب الشباب من المشاكل التي تشغل بال الكثير من الفتيات، فبعد رحلة طويلة من علاج حب الشباب ، تبدأ مرحلة علاج آثار حب الشباب كي تستعيد البشرة رونقها ونضارتها خاصة وأن حب الشباب يترك اثار واضحة وندبات وبقع حمراء في الوجه .
اقرأ ايضا
علاج حب الشباب .. 5 طرق تقضي عليه في شهر
نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بطريقة طبيعية سهلة وسريعة ل علاج آثار حب الشباب ، وهي باستخدام لبان الدكر .
طريقة تحضير علاج آثار حب الشباب :
قومي بشراء لبان الدكر من العطار ( 5 جنيهات يكفي ) ، وانقعيه لمدة ١٢ ساعة في كوب ماء فاتر واتركيه حتى يتغير لون الماء يصبح ابيض اللون .
صفي الخليط وضعي ماء لبان الدكر المنقوع في زجاجة بخاخ لاستخدامها بشكل يومي على البشرة .
قومي بغسل بشرتك جيدا بالغسول الخاص بك، ثم قومي بوضع ماء لبان الدكر على قطنة نظيفة و دلكي بها بشرتك .
يمكنك استخدام زجاجة بخاخ في رش البشرة بماء لبان الدكر وهي طريقة سهلة وسريعة ، مع تجنب دخول ماء لبان الدكر في العين .
اتركي ماء لبان الدكر على بشرتك حتى تمتصه، فهو يعمل على إزالة ندبات الوجه و التخلص من اثار حب الشباب ، كذلك يعمل على شد البشرة فهو يعتبر كولاجين طبيعي للوجه .
التعليقات على بـ 5 جنيهات ..علاج آثار حب الشباب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق