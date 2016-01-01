احذري استخدامها.. أضرار المناديل المبللة على البشرة

تستخدم العديد من الفتيات، المناديل المبللة للبشرة، عند إزالة المكياج أو تنظيف البشرة ، ورغم أنها سهلة الاستخدام وسريعة ويمكن الاحتفاظ بها في حقيبتك واستخدامها خارج المنزل، إلا أن أضرار المناديل المبللة على البشرة عديدة ولا يفضل استخدامها أيًا كان نوع البشرة، ولا يجب أن تلامس الوجه بشكل مباشر .
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حذر موقع brightside من أضرار المناديل المبللة على البشرة ومنها :
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