احذري استخدامها.. أضرار المناديل المبللة على البشرة

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اضرار المناديل المبللة للبشرة


تستخدم العديد من الفتيات، المناديل المبللة للبشرة، عند إزالة المكياج أو تنظيف البشرة ، ورغم أنها سهلة الاستخدام وسريعة ويمكن الاحتفاظ بها في حقيبتك واستخدامها خارج المنزل، إلا أن أضرار المناديل المبللة على البشرة عديدة ولا يفضل استخدامها أيًا كان نوع البشرة، ولا يجب أن تلامس الوجه بشكل مباشر .

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حذر موقع brightside من أضرار المناديل المبللة على البشرة ومنها :

1- تسبب الجفاف، المناديل المبللة تحتوي على الكحول الذي يزيل الميكب لكنه يزيل زيوت البشرة ويتركها جافة

2- تسبب حساسية البشرة والتهابها مع احمرار الوجه، خاصة إذا كانت بشرتك دهنية وبها حب الشباب

3- المناديل المبللة تسبب انسداد المسام مما يسبب ظهور الرؤوس السوداء والبثور

4- تسبب الشيخوخة المبكرة ، فعندما يتم مسح البشرة بالمنديل المبلل يسبب ارتخاء الجلد وظهور التجاعيد بشكل أسرع
5- المناديل المبللة لا تنظف الوجه بشكل عميق، بل تكتفي بإزالة اثار المكياج خارجيًا فقط، لكن البشرة تحتاج تنظيف عميق بغسول مناسب للوجه مع الماء .

المصدر: موقع brightside

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