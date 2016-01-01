طريقة عمل التبولة بخطوات سهلة أحلى من المحلات



طريقة عمل التبولة طريقة عمل التبولة



طريقة عمل التبولة من أشهر أنواع السلطات التى تبحث عنها الكثير من ربات البيوت، فهي نوع شهي من السلطات يمكنك تحضيره بكل سهولة من مطبخك وبمكونات متوفرة، إليك طريقة عمل التبولة بطرق مختلفة على طريقة السورية واللبنانية والعراقية لأمهر الشيفات أحلى من المحلات.



إليك طريقة عمل التبولة ب3 طرق مختلفة أختارى الطريقة التى تفضلينها



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طريقة عمل التبولة السوريةالمقادير لطريقة عمل التبولة السوريةكوب من البرغل400 جرام طماطم ناضجة6 بصل أخضر2 عصير ليمون فقطl ملعقة من الفلفل الأسودنصف ملعقة من البهارات½ ملعقة من االقرفة½ ملعقة من الكزبرة المطحونة¼ ملعقة من جوزة الطيب¼ ملعقة من القرنفل¼ ملعقة من الزنجبيل175 جرام من أوراق البقدونس45 جرام نعناع80 مل زيت زيتونملعقة كبيرة رمانطريقة عمل التبولة السورية بالخطواتاشطف البرغل وصفيه جيدا وقومى بتوزيعه على صينية الخبز ووضعه في الفرن لمدة 20 دقيقة.في هذه الأثناء ، نفرم الطماطم ونقطع البصل الأخضر إلى شرائح نضيفها إلى العصير.أضيفى عصير 1½ ليمون. اخلط التوابل معًا جيدًا وأضيفى 1 ملعقة صغيرة إلى الوعاء.غمس الأعشاب في الماء البارد ، واقطع معظم سيقان البقدونس ، ثم خذ حفنة صغيرة ، واجتمع معًا على اللوح وقم بتقطيعها إلى شرائح ناعمة قدر الإمكان. كرر مع الباقي. اختر الأوراق من النعناع وافعل نفس الشيء ، حيث تكون لطيفًا قدر الإمكان.نضيف الأعشاب إلى الوعاء مع الزيت ونتبلها ونقلب جيدا. تذوق وأضف المزيد من الملح أو عصير الليمون أو مزيج التوابل حسب الذوق. انتشر مع الرمان و المحمص ، إذا استخدم ، قبل التقديم مباشرة.إقرأ أيضا ..طريقة عمل سلطة التبولة للشيف سالي فؤادطريقة عمل التبولة بالصورطريقة عمل التبولة بالمقادير بالصور١⁄٤ ملعقة صغيره قرفة ناعمة٣ ملعقة كبيرة برغل ناعم مغسول5 ملاعق من البقدونس المفرومملعقة من النعناع المفروم٤ ثمرات طماطم١ بصلة متوسط الحجمعصير 2 ليمونة حامضة٢ ملعقة كبيرة دبس الرمان١⁄٤ كوب زيت الزيتونبهار وملح حسب الرغبةإقرأ أيضا ..طريقة عمل التبولة مع الشيف توتا مراد ..فيديوخطوات طريقة عمل التبولة بالصورفى وعاء عليك إضافة البقدونس والبصل المفروم والنعناع والبرغل وأبدئى فى الخلط بواسطة المعلقةأبدئى فى إضافة باقى المكونات السائلة مثل دبس الرمان والليمون الحامض وزيت زيتون أخلطى مرة أخرةأبدئى فى وضع التوابل على التبولة مع التقليب ..طريقة عمل التبولة العراقيةطريقة عمل التبولة العراقية بالمقاديرنصف كأس برغل ويمكن تقليل الكميةحزمتين بقدونسحزمة نعناع3 حبات بصل أخضرحبة طماطم كبيرة6 ملاعق طعام عصير ليمون4 ملاعق طعام زيت زيتونملحخس للزينة .طريقة عمل التبولة العراقية بالخطوات- في ماء ساخن يوضع البرغل ويتم نقعه ثم يصفى ويترك جانبًا- فى وعاء يتم اضافة كافة المكونات إضافة البقدونس المفروم والنعناع والبصل ومكعبات الطماطم وعصير الليمون والزيت والملح وتخلطالسلطة جيدًا .-يمكنك تقديم الطبق مع بعض مكعبات من العيش الأبيض المحمصةطريقة عمل التبولة للرجيمبالمقادير طريقة عمل التبولة للرجيمكوب من البقدونس المفرومملعقة من النعناع المفرومثمرة طماطم مفرومةبصلة مفرومةكوب من البرغل ناعم المغسولعصير ليمونزيت زيتونملعقة من الملحربع ملعقة من الفلفلبالمقادير طريقة عمل التبولة للرجيم..-فى بولة كبيرة أبدئى فى إضافة البرغل ومكعبات الطماطم وأتركيهم حوالى 5 دقائق .-فى الخطوة الثانية أضيفى عصير الليمون مع البصل والسكر وملح وفلفل-زينى الطبق بالبقد ونسطريقة عمل التبولة اللبنانيةطريقة عمل التبولة اللبنانية بالمقاديرطريقة عمل التبولة اللبنانية بالمقادير :نصف كوب برغل ناعم مغسولبقدونس ونعناع مفروممكعبات طماطمشرائح بصل مفرومملعقة عصير ليمون3 ملعقة كبيرة دبس رمانملعقة من الزيت زيتوننصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمةتوابلخطوات وطريقة عمل التبولة اللبنانية بالخطوات :-فى وعاء أضيفى البرغل و البصل ومكعبات الطماطم وقلبى جيدا ثم أضيفى الليمون .- أضيفى التوابل وزيت زيتون ودبس رمان.- للتقديم يمكنك التزيين بالبقدونس والبرغلطريقة عمل التبولة التركيةبالمقادير .. طريقة عمل التبولة التركية-بقدونس ناعم- ملعقة كبيرة زيت-3ملعقة عصير ليمون-ملح حسب الرغبة.-مكعبات بصل-مكعبات افوكادو-2 ثمرة من طماطمبالخطوات .. طريقة عمل التبولة التركيةفى وعاء قطعى مكعبات الأفوكادو و الطماطم والبصل وقلبى جيدا وأبدئى فى إضافة البرغل ثم أبدئى فى إضافة الزيت والليمونيمكنك إضافة التوابل حسب الرغبة ثم إضافة البقدونس للتجميل