طريقة عمل التبولة بخطوات سهلة أحلى من المحلات

طريقة عمل التبولة
طريقة عمل التبولة من أشهر أنواع السلطات التى تبحث عنها الكثير من ربات البيوت، فهي نوع شهي من السلطات يمكنك تحضيره بكل سهولة من مطبخك وبمكونات متوفرة، إليك طريقة عمل التبولة بطرق مختلفة على طريقة السورية واللبنانية والعراقية لأمهر الشيفات أحلى من المحلات.
إليك طريقة عمل التبولة ب3 طرق مختلفة أختارى الطريقة التى تفضلينها
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طريقة عمل التبولة السورية
المقادير لطريقة عمل التبولة السورية
كوب من البرغل
400 جرام طماطم ناضجة
6 بصل أخضر
2 عصير ليمون فقط
l ملعقة من الفلفل الأسود
نصف ملعقة من البهارات
½ ملعقة من االقرفة
½ ملعقة من الكزبرة المطحونة
¼ ملعقة من جوزة الطيب
¼ ملعقة من القرنفل
¼ ملعقة من الزنجبيل
175 جرام من أوراق البقدونس
45 جرام نعناع
80 مل زيت زيتون
ملعقة كبيرة رمان
طريقة عمل التبولة السورية بالخطوات
اشطف البرغل وصفيه جيدا وقومى بتوزيعه على صينية الخبز ووضعه في الفرن لمدة 20 دقيقة.
في هذه الأثناء ، نفرم الطماطم ونقطع البصل الأخضر إلى شرائح نضيفها إلى العصير.
أضيفى عصير 1½ ليمون. اخلط التوابل معًا جيدًا وأضيفى 1 ملعقة صغيرة إلى الوعاء.
غمس الأعشاب في الماء البارد ، واقطع معظم سيقان البقدونس ، ثم خذ حفنة صغيرة ، واجتمع معًا على اللوح وقم بتقطيعها إلى شرائح ناعمة قدر الإمكان. كرر مع الباقي. اختر الأوراق من النعناع وافعل نفس الشيء ، حيث تكون لطيفًا قدر الإمكان.
نضيف الأعشاب إلى الوعاء مع الزيت ونتبلها ونقلب جيدا. تذوق وأضف المزيد من الملح أو عصير الليمون أو مزيج التوابل حسب الذوق. انتشر مع الرمان و المحمص ، إذا استخدم ، قبل التقديم مباشرة.
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طريقة عمل التبولة بالصور
طريقة عمل التبولة بالمقادير بالصور
١⁄٤ ملعقة صغيره قرفة ناعمة
٣ ملعقة كبيرة برغل ناعم مغسول
5 ملاعق من البقدونس المفروم
ملعقة من النعناع المفروم
٤ ثمرات طماطم
١ بصلة متوسط الحجم
عصير 2 ليمونة حامضة
٢ ملعقة كبيرة دبس الرمان
١⁄٤ كوب زيت الزيتون
بهار وملح حسب الرغبة
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خطوات طريقة عمل التبولة بالصور
فى وعاء عليك إضافة البقدونس والبصل المفروم والنعناع والبرغل وأبدئى فى الخلط بواسطة المعلقة
أبدئى فى إضافة باقى المكونات السائلة مثل دبس الرمان والليمون الحامض وزيت زيتون أخلطى مرة أخرة
أبدئى فى وضع التوابل على التبولة مع التقليب ..
طريقة عمل التبولة العراقية
طريقة عمل التبولة العراقية بالمقادير
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نصف كأس برغل ويمكن تقليل الكمية
حزمتين بقدونس
حزمة نعناع
3 حبات بصل أخضر
حبة طماطم كبيرة
6 ملاعق طعام عصير ليمون
4 ملاعق طعام زيت زيتون
ملح
خس للزينة .
طريقة عمل التبولة العراقية بالخطوات
- في ماء ساخن يوضع البرغل ويتم نقعه ثم يصفى ويترك جانبًا
- فى وعاء يتم اضافة كافة المكونات إضافة البقدونس المفروم والنعناع والبصل ومكعبات الطماطم وعصير الليمون والزيت والملح وتخلط
السلطة جيدًا .
-يمكنك تقديم الطبق مع بعض مكعبات من العيش الأبيض المحمصة
طريقة عمل التبولة للرجيم
بالمقادير طريقة عمل التبولة للرجيم
كوب من البقدونس المفروم
ملعقة من النعناع المفروم
ثمرة طماطم مفرومة
بصلة مفرومة
كوب من البرغل ناعم المغسول
عصير ليمون
زيت زيتون
ملعقة من الملح
ربع ملعقة من الفلفل
بالمقادير طريقة عمل التبولة للرجيم..
-فى بولة كبيرة أبدئى فى إضافة البرغل ومكعبات الطماطم وأتركيهم حوالى 5 دقائق .
-فى الخطوة الثانية أضيفى عصير الليمون مع البصل والسكر وملح وفلفل
-زينى الطبق بالبقد ونس
طريقة عمل التبولة اللبنانية
طريقة عمل التبولة اللبنانية بالمقادير
طريقة عمل التبولة اللبنانية بالمقادير :
نصف كوب برغل ناعم مغسول
بقدونس ونعناع مفروم
مكعبات طماطم
شرائح بصل مفروم
ملعقة عصير ليمون
3 ملعقة كبيرة دبس رمان
ملعقة من الزيت زيتون
نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
توابل
خطوات وطريقة عمل التبولة اللبنانية بالخطوات :
-فى وعاء أضيفى البرغل و البصل ومكعبات الطماطم وقلبى جيدا ثم أضيفى الليمون .
- أضيفى التوابل وزيت زيتون ودبس رمان.
- للتقديم يمكنك التزيين بالبقدونس والبرغل
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طريقة عمل التبولة التركية
بالمقادير .. طريقة عمل التبولة التركية
-بقدونس ناعم
- ملعقة كبيرة زيت
-3ملعقة عصير ليمون
-ملح حسب الرغبة.
-مكعبات بصل
-مكعبات افوكادو
-2 ثمرة من طماطم
بالخطوات .. طريقة عمل التبولة التركية
فى وعاء قطعى مكعبات الأفوكادو و الطماطم والبصل وقلبى جيدا وأبدئى فى إضافة البرغل ثم أبدئى فى إضافة الزيت والليمون
يمكنك إضافة التوابل حسب الرغبة ثم إضافة البقدونس للتجميل
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