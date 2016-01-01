جددي سفرتك.. طريقة عمل السلطة اليونانية

يعد طبق السلطة من أهم الأطباق على مائدة الإفطار والسحور في شهر رمضان، فالسلطة التي تحتوي على أنواع مختلفة من الخضروات لها فوائد صحية عديدة للجسم حيث تساعد على الهضم وتحمي من الامساك، وتخفف تشنجات القولون، كما أنها تقوي جهاز المناعة.
ويمكنك تجربة نوع جديد من السلطة في رمضان لتجديد روتين الطعام اليومي، ونقدم إليكي طريقة عمل السلطة اليونانية في 10 دقائق ..
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