جددي سفرتك.. طريقة عمل السلطة اليونانية



السلطة اليونانية السلطة اليونانية



يعد طبق السلطة من أهم الأطباق على مائدة الإفطار والسحور في شهر رمضان، فالسلطة التي تحتوي على أنواع مختلفة من الخضروات لها فوائد صحية عديدة للجسم حيث تساعد على الهضم وتحمي من الامساك، وتخفف تشنجات القولون، كما أنها تقوي جهاز المناعة.



ويمكنك تجربة نوع جديد من السلطة في رمضان لتجديد روتين الطعام اليومي، ونقدم إليكي طريقة عمل السلطة اليونانية في 10 دقائق ..



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مكونات السلطة اليونانية :٥٠ جرام زيتون كلاماتا٢ ثمرة طماطم كبيرة٣ ثمرات خياربصلة متوسطةعلبة جبن فيتانصف كوب زيت زيتون٣ ملعقة خل بلسميكملح وفلفلملعقة كبيرة زعترطريقة عمل السلطة اليونانية :في كوب واحد ضعي الخل والزيت والملح والفلفل والزعتر وقلبيهم جيدًااخلطي الخضروات والزيتون في وعاء عميققومي بتقطيع الجبن عليها مكعبات صغيرةثم ضيفي خليط الزيت وقلبي الوعاء دون أن تتفتت الجبن.