جددي سفرتك.. طريقة عمل السلطة اليونانية

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السلطة اليونانية


يعد طبق السلطة من أهم الأطباق على مائدة الإفطار والسحور في شهر رمضان، فالسلطة التي تحتوي على أنواع مختلفة من الخضروات لها فوائد صحية عديدة للجسم حيث تساعد على الهضم وتحمي من الامساك، وتخفف تشنجات القولون، كما أنها تقوي جهاز المناعة.

ويمكنك تجربة نوع جديد من السلطة في رمضان لتجديد روتين الطعام اليومي، ونقدم إليكي طريقة عمل السلطة اليونانية في 10 دقائق ..

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مكونات السلطة اليونانية :
٥٠ جرام زيتون كلاماتا
٢ ثمرة طماطم كبيرة
٣ ثمرات خيار
بصلة متوسطة

علبة جبن فيتا
نصف كوب زيت زيتون
٣ ملعقة خل بلسميك
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة زعتر

طريقة عمل السلطة اليونانية :
في كوب واحد ضعي الخل والزيت والملح والفلفل والزعتر وقلبيهم جيدًا

اخلطي الخضروات والزيتون في وعاء عميق
قومي بتقطيع الجبن عليها مكعبات صغيرة

ثم ضيفي خليط الزيت وقلبي الوعاء دون أن تتفتت الجبن.

المصدر: elbalad

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