التعليم: بدء تسليم أبحاث طلاب التعليم الفني من 17 مايو حتى 4 يونيو

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قرر قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم تعديل موعد استلام البحوث التطبيقية الخاصة بطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني ، بما يسمح بتيسير استلام البحوث واعطاء فرصة اطول للطلاب اثناء فترة التقدم لمنع حدوث كثافة على المنصة عند تسليم البحوث إلكترونيا.

وشدد القطاع في تعليمات ارسلها للمديريات ، على ضرورة منع وتفادي حدوث تجمعات من الطلاب بالمدارس أثناء فترة تقديم الابحاث التطبيفية ورقيا لمن يتعذر عليه التقديم إلكترونيا حفاظا على صحة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا.

حيث تقرر أن تسلم البحوث التطبيقية الخاصة بطلاب صفوف النقل بالتعليم الفني ، اعتبارا من يوم الاحد القادم الموافق 17 مايو 2020 وحتى يوم الخميس 4 يونيو 2020 ورقيا أو إلكترونيا ، وذلك للانتهاء من تسليم البحوث والبدء في تقييمها قبل تسليم بعض المدارس لامتحانات الثانوية العامة ، وبدء اعمال الندب لامتحانات الدبلومات الفنية.

ويتولى مدير عام التعليم الفني بكل مديرية تشكيل لجان للاشراف على عملية تسليم البحوث التطبيقية تحت اشراف مدير ادارة المدرسة الذي يعد خطة لضمان عدم حدوث تجمعات طلابية بالمدرسة.

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وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية ، أنه من المقرر أن يقدم كل طالب حتى لو كان قام بإنجاز البحث في مجموعة عمل ، بنسختين من البحث ، عبارة عن أصل مكتوبا بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا مصور ، وصورة من البحث في مظروف مفتوح بالاضافة إلى أي مرفقات تخص البحث التطبيقي كأسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق.

المصدر: elbalad

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