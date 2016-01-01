تنفيذ أول نماذج بوابات التعقيم المزدوجة لتثبيتها بمداخل المدارس



تنفيذ أول نماذج بوابات التعقيم تنفيذ أول نماذج بوابات التعقيم

تابع خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وقيادات من المديرية وإدارة شمال التعليمية ، تنفيذ أولى نماذج بوابات التعقيم المزدوجة لتثبيتها بمداخل المدارس وذلك لتعقيم جميع الأفراد داخل المنشآت التعليمية.



وأوضح حجازي أن هذا يأتي حرصا من الدولة على حماية المواطنين لمحاربة فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، مؤكدًا انه تم تنفيذ البوابات فى ورش المدارس الفنية الصناعية.



كما أشاد حجازى بجودة التصنيع مع إعطاء بعض التوجيهات والنصائح التى يجب اتخاذها فى المنتج.

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كما اكد حجازى على أنه تم تنفيذ الوحدة بورش مدرسة امبابة الثانوية الصناعية للتأسيس العسكرى ، بمشاركة تخصصات الاثاث المعدنى لتنفيذ أعمال الهيكل المعدنى ، وتخصص التركيبات والمعدات الكهربية لتنفيذ دوائر وتوصيلات الكهرباء وتخصص الزخرفة والاعلان لتنفيذ اعمال الدهانات.ومن جانبه .. أكد حمدى السيد مدير عام التعليم الفنى بالجيزة ، على أن وحدة التعقيم منفذة وفقًا لأحدث تطور صناعي بأيدى مدرسين التعليم الصناعى الذي أطلق عليهم صناع المستقبل ، مع مراعاة الإسراع فى العمل والأداء أوتوماتيكيا عند مرور الأفراد بها وإمكانية التشغيل يدويا أيضا.وقال أن الوحدة مصممة على أن تؤدى الغرض الخاص بالتعقيم لحوالى ١٨٠٠ فرد ويعاد تعبئتها بالمواد المطهره بزمن بسيط ، مع تزويدها بخاصية انذار صوتى وضوئى قبل انتهاء المواد المطهرة حفاظا على الدائرة الكهربية من الأعطال.