بالفيديو.. نرصد أجواء استمرار توافد الطلاب على المدارس لتسليم الأبحاث الورقية



استمرار توافد الطلاب على المدارس لتسليم الأبحاث استمرار توافد الطلاب على المدارس لتسليم الأبحاث

شهدت اليوم مدارس محافظة القاهرة توافدا استمرار عملية استلام الابحاث الورقية من الطلاب لليوم الخامس على التوالي.



وقد تلاحظ التزام المدارس بنفس الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث ارتدى المعلمون وبعض أولياء الأمور والطلاب الكمامة و الجوانتي ، وحرص الجميع على الالتزام بالمسافات المطلوبة للتباعد الاجتماعي اللازم لمنع انتشار العدوى.



وقد فتحت مدارس مصر اليوم الأربعاء 13 مايو 2020 أبوابها أمام طلاب الصفوف الثالث والرابع الابتدائي، وطلاب الصف الثاني الإعدادي، وكذلك الصف الأول الثانوي الدارسين بنظام "أبناؤنا فى الخارج والدمج والتربية الخاصة والمنازل" ، الذين تخلفوا عن تسليم الأبحاث الورقية في أيامهم المقررة ، بحيث يتم منحهم فرصة جديدة للتسليم.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للطلاب الذين أعدوا المشروعات البحثية بشكل إلكتروني ، فالفرصة لا تزال مفتوحة لرفع وتحميل المشروع البحثي على منصة ادمودو ، لافتًا إلى أن الفرصة متاحة حتى يوم 16 مايو 2020 .وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة للطلاب الذين سيضطرون لتسليم أبحاثهم ورقيا ، فالوزارة وضعت لهم جدول مواعيد للتسليم في المدارس ، منعا للتجمعات و الازدحام.