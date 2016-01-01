شهدت اليوم مدارس محافظة القاهرة توافدا استمرار عملية استلام الابحاث الورقية من الطلاب لليوم الخامس على التوالي.
وقد تلاحظ التزام المدارس بنفس الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث ارتدى المعلمون وبعض أولياء الأمور والطلاب الكمامة و الجوانتي ، وحرص الجميع على الالتزام بالمسافات المطلوبة للتباعد الاجتماعي اللازم لمنع انتشار العدوى.
وقد فتحت مدارس مصر اليوم الأربعاء 13 مايو 2020 أبوابها أمام طلاب الصفوف الثالث والرابع الابتدائي، وطلاب الصف الثاني الإعدادي، وكذلك الصف الأول الثانوي الدارسين بنظام "أبناؤنا فى الخارج والدمج والتربية الخاصة والمنازل" ، الذين تخلفوا عن تسليم الأبحاث الورقية في أيامهم المقررة ، بحيث يتم منحهم فرصة جديدة للتسليم.
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التعليقات على بالفيديو.. نرصد أجواء استمرار توافد الطلاب على المدارس لتسليم الأبحاث الورقية
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