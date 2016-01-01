تصريحات كورونية.. خالد الغندور يسخر من مسئولين بالنادي الأهلي

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صورة الخبر: خالد الغندور
خالد الغندور

سخر خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، من تصريحات عضو مجلس ادارة النادي الأهلي خالد مرتجي الاخيرة، عن الانتماء بالفطرة الي القلعة الحمراء.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك، ان النادي الأهلي كبير ولديه جماهير بالملايين، وانه لا يحتاج الي مثل تلك التصريحات، التي لن تضيف اليه شئ.

واضاف نجم الزمالك السابق:" غير المعقول ان يصرح عضو بمجلس ادارة النادي الأهلي بمثل تلك التصريحات، من اجل الفوز بشعبية جماهيرية".

واردف:" وغير ذلك فوجئت بتصريحات لمدير الكرة بالنادي الاهلي سيد عبدالحفيظ، و وليد سليمان، يطالبان بان يكون هناك مادة تحمل اسم الأهلي في المناهج التعليمية ويتم تدريسها".

وانهى الغندور تصريحاته:" هذه التصريحات نراها فقط خلال فترة توقف الدوري بسبب فيروس كورونا، ولذلك فهي بالنسبة لي تصريحات كورونية".

المصدر: elbalad

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