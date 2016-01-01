سخر خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، من تصريحات عضو مجلس ادارة النادي الأهلي خالد مرتجي الاخيرة، عن الانتماء بالفطرة الي القلعة الحمراء.
وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك، ان النادي الأهلي كبير ولديه جماهير بالملايين، وانه لا يحتاج الي مثل تلك التصريحات، التي لن تضيف اليه شئ.
واضاف نجم الزمالك السابق:" غير المعقول ان يصرح عضو بمجلس ادارة النادي الأهلي بمثل تلك التصريحات، من اجل الفوز بشعبية جماهيرية".
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التعليقات على تصريحات كورونية.. خالد الغندور يسخر من مسئولين بالنادي الأهلي
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