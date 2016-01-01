نجا وزير التعليم العالي الجزائري شمس الدين شيتور، من حادث سقوط لوح على رأسه، أثناء مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة.
وكان شيتور يجلس بجانب مسؤولين في الوزارة خلال المؤتمر عندما وقع الحاث، حسبما أوردت وسائل إعلام جزائرية.
ووثقت كاميرات الفيديو لحظة وقوع اللوح من السقف على بعد سنتيمترات قليلة من الوزير، الذي كان يجلس على يمين المنصة.
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التعليقات على بالفيديو.. وزير جزائري ينجو من "سقوط لوح" من السقف
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