بالفيديو.. وزير جزائري ينجو من "سقوط لوح" من السقف



لحظة سقوط اللوح قرب الوزير الجزائري لحظة سقوط اللوح قرب الوزير الجزائري

نجا وزير التعليم العالي الجزائري شمس الدين شيتور، من حادث سقوط لوح على رأسه، أثناء مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة.



وكان شيتور يجلس بجانب مسؤولين في الوزارة خلال المؤتمر عندما وقع الحاث، حسبما أوردت وسائل إعلام جزائرية.



ووثقت كاميرات الفيديو لحظة وقوع اللوح من السقف على بعد سنتيمترات قليلة من الوزير، الذي كان يجلس على يمين المنصة.

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وكان شيتور يتفحص عددا من أوراقه حينما باغته اللوح، لكن لحسن الحظ لم يصب الوزير من السقوط الذي دوى في أرجاء القاعة.https://twitter.com/El_Bilade/status/1260200607882842112