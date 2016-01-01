298 إصابة كورونا بعمان.. والعراق يحذر من كارثة بشرية

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فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 4019.

وفي تونس، أعلنت السلطات عدم تسجيل أي إصابات بالفيروس لليوم الثالث على التوالي مشيرة إلى تسجيل 740 حالة شفاء.

جرس إنذار خطير
وفي العراق، نقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام عن رئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي قوله إن الموقف الوبائي الأخير جرس إنذار خطير ينذر بكارثة بشرية في بغداد.

ودعا الكعبي الجهات المختصة إلى محاسبة المخالفين لقوانين الحظر وتكثيف عمليات المسح الوبائي الميداني في المناطق الموبوءة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 162 حالة شفاء من فيروس كورونا ما يرفع عدد إجمالي المتعافين إلى 3263.

المصدر: alarabiya

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