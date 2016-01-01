

«أمازون» تبتكر روبوت لقتل فيروس كورونا بالأشعة فوق البنفسجية «أمازون» تبتكر روبوت لقتل فيروس كورونا بالأشعة فوق البنفسجية

قامت شركة أمازون بتصميم روبوت متنقل مغطى بمصابيح ضوء الأشعة فوق البنفسجية لقتل الفيروس التاجي في المستودعات ومتاجر الأطعمة الكاملة، ويشبه الروبوت إلى حد ما عربة أمتعة الفندق، مع إطار معدني طويل متصل بقاعدة مستطيلة ذات عجلات. تم تجهيز جانب واحد من الإطار بما لا يقل عن 10 أضواء من الأشعة فوق البنفسجية.



في مقطع فيديو عرض في برنامج «60 Minutes» على قناة CBS News، يقوم الروبوت بالتدحرج إلى أسفل ممر الفريزر لمتجر Whole Foods، ويوجه ضوء الأشعة فوق البنفسجية إلى أبواب الفريزر.



ويمكن استخدام الروبوت في المستودعات وفي متاجر الأطعمة لقتل الفيروس على الأسطح مثل الطعام والتعبئة ومقابض الأبواب، وقالت المتحدثة باسم أمازون كريستين كيش إن مجموعة الروبوتات في الشركة تقوم بتصميم واختبار الروبوت فوق البنفسجي.

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وتابعت كيش لصحيفة بيزنس إنسايدر «لدينا أفكار رائعة قادمة من جميع مجالات الشركة»، «لقد أصبحت مجموعتنا من الروبوتات على وجه الخصوص مختبر البحث والتطوير ( R&D )للابتكار ضد الفيروس، أولا باستخدام التعلم الآلي لاكتشاف فرص التباعد الاجتماعي في بنايتنا، لنبدأ الآن في تصميم واختبار التطهير باستخدام الأجهزة فوق البنفسجية.»وأضافت: «في حين أن هذه الوحدات المحمولة لا يتم استخدامها حاليا في أي من مواقع Amazon أو Whole Foods Market، إلا أننا متحمسون للإمكانيات وسنواصل الابتكار لضمان دعمنا لموظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا.»وكان العلماء يدرسون آثار الأشعة فوق البنفسجية على الفيروسات لسنوات. وأظهرت الدراسات أن الضوء يمكن أن يغير المادة الوراثية داخل الفيروسات والميكروبات الأخرى ويجعل من المستحيل عليها التكاثر. وبعبارة أخرى، يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تقتل الفيروسات والجراثيم.وفقا لمركز الأبحاث الإشعاعية بجامعة كولومبيا يمكن لضوء الأشعة فوق البنفسجية البعيدة أن يقتل الفيروسات دون الإضرار بالبشر، ويمكن أن يكون الروبوت المتجول مثل أمازون حلا منخفض التكلفة إذا ثبت أنه فعال في التطهير، ويمكن للشركات التفكير في استخدام هذه الأضواء لتطهير الأسطح والهواء.