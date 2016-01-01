طيران الإمارات تستأنف الرحلات العادية لـ9 مدن في 21 مايو

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أعلنت طيران الإمارات عن استئناف الرحلات العادية لـ9 مدن بدءا من 21 مايو.



الوجهات هي: لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.



وكانت شركة طيران الإمارات قد أعلنت أنها ستقوم بإجراء فحوصات كورونا سريعة للمسافرين قبل الإقلاع.

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وتخطط طيران الإمارات لتشغيل خدمات ركاب إلى كل من جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، إضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها أخيراً إلى كل من لندن وفرانكفورت.وأضافت الناقلة أن هذه الرحلات ستسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.وتطبق طيران الإمارات برنامجاً معدلاً للخدمة على هذه الرحلات للالتزام بقواعد الصحة والسلامة، فلن يتوافر على الطائرات أي مطبوعات. وبينما سيستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب، ستحرص على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة، وذلك من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية.ولن يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات، باستثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة اليدوية الشخصية وحقيبة مستلزمات الأطفال. وستضاف لكل راكب سبعة كيلوغرامات على المعدل المسموح لوضع أمتعته اليدوية مع حقائبه في عنبر الشحن.وقالت إنه يتعين على الركاب وضع أقنعتهم وقفازاتهم الخاصة طوال الرحلة، ابتداءً من مرحلة عمل إجراءات السفر على الكاونترات، كما ينبغي عليهم الوصول إلى المبنى 3 لإنهاء الإجراءات قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم.وأضافت ستخضع جميع طائرات الناقلة لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.ارتفاع أرباح الشركة 21%وأعلنت طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الرحلات الجوية طويلة المدى، الأحد الفائت، ارتفاع أرباحها للعام بأكمله 21%.وحققت الناقلة التابعة لحكومة دبي مليار درهم (287.5 مليون دولار) في الاثني عشر شهرا المنتهية 31 مارس آذار، مقارنة مع 871 مليون درهم في السنة السابقة، وفقا لبيان صادر من الشركة.وانخفضت الإيرادات 6.1% إلى 92 مليار درهم. وقالت الشركة إن العائدات تراجعت متأثرةً بتقلص العمليات خلال إغلاق مدرج مطار دبي الدولي للصيانة في الربع الأول، بالإضافة إلى تقييد حركة الطيران والسفر بسبب جائحة "كوفيد-19" في الربع الرابع.