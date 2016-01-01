

شغلك من بيتك.. وزارة الاتصالات تفتح باب التسجيل في مبادرة العمل عن بُعد شغلك من بيتك.. وزارة الاتصالات تفتح باب التسجيل في مبادرة العمل عن بُعد

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في مبادرة "شغلك من بيتك" للعمل الحر والعمل عن بُعد.







أتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رابط التقديم في مبادرة "شغلك من بيتك" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



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كان معهد تكنولوجيا المعلومات قد نظم لقاء أونلاين للتعريف بمبادرة "شغلك من بيتك" التي أطلقها المعهد بهدف تدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بُعد، في أبريل الماضي.تضمن اللقاء التعريف بالعمل الحر عبر الإنترنت والتدريب الفني على منصة (مهارة-تك) الخاصة بالمعهد، بالإضافة إلى جلسة تدريب وإرشاد عبر الإنترنت يقدمها خبراء المعهد في مجال العمل المستقل والعمل عن بُعد.شمل اللقاء تقديم بعض قصص نجاح خريجي المعهد العاملين بمجال العمل الحر والتعريف بشركاء المبادرة ومنهم منصة "مستقل" و"خمسات" للعمل الحر ومنصة "بعيد" للعمل عن بُعد.