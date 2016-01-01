

رسم خرائط الذرة ثلاثية الأبعاد يساعد في استكشاف أصول الحياة رسم خرائط الذرة ثلاثية الأبعاد يساعد في استكشاف أصول الحياة

قد تلقي تقنية جديدة نسبيًا لدراسة الذرات مزيدًا من الضوء حول كيفية بدء الحياة على الأرض، فقد استخدم العلماء رسم خرائط ذرية ثلاثية الأبعاد لاكتشاف أن أقدم السوائل الجزيئية في النظام الشمسي يمكن أن تدعم تطوير الأحماض الأمينية، وفي النهاية، الحياة.







وفقًا لموقع انجادجيت التقني، فقد درس الفريق الجزيئات على حدود حبيبات المغنتيت "أكسيد الحديد الأسود" في نيزك يبلغ عمره 4.5 مليار عام؛ للعثور على علامات السوائل التي تشكلت فيها تلك المغنتيتات - على ما يبدو، كانت قلوية ومحملة بالصوديوم.



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كان هذا ممكنًا جزئيًا بفضل طبيعة عينة النيزك نفسها، لم تكن أعلى من درجة حرارة الغرفة أو تتعرض للماءالسائل، لذا فإن أي علامات للسيولة تأتي من الكويكب.في حين أن الباحثين عرفوا منذ فترة طويلة أن الماء كان موجودًا في النظام الشمسي المبكر، فهذا هو أول دليل مباشر يظهر كيمياء وحموضة ذلك الماء، كما أنها واعدة بمستقبل استكشاف الفضاء.يأمل الباحثون في ابتكار طرق لدراسة العينات خارج الأرض من الآن فصاعدًا، سواء كانت من الكويكبات أو المريخ، وإنقاذ وكالات الفضاء من القيام برحلات غير ضرورية لجمع المزيد من البيانات.