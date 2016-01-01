قد تلقي تقنية جديدة نسبيًا لدراسة الذرات مزيدًا من الضوء حول كيفية بدء الحياة على الأرض، فقد استخدم العلماء رسم خرائط ذرية ثلاثية الأبعاد لاكتشاف أن أقدم السوائل الجزيئية في النظام الشمسي يمكن أن تدعم تطوير الأحماض الأمينية، وفي النهاية، الحياة.
وفقًا لموقع انجادجيت التقني، فقد درس الفريق الجزيئات على حدود حبيبات المغنتيت "أكسيد الحديد الأسود" في نيزك يبلغ عمره 4.5 مليار عام؛ للعثور على علامات السوائل التي تشكلت فيها تلك المغنتيتات - على ما يبدو، كانت قلوية ومحملة بالصوديوم.
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التعليقات على رسم خرائط الذرة ثلاثية الأبعاد يساعد في استكشاف أصول الحياة
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