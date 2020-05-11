ماذا حدث لأسعار الذهب في مصر الأربعاء 13 مايو؟

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات الأربعاء 13 مايو 2020، وذلك بعد تراجعها أمس بقيمة بلغت جنيهان في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وسجلت أسعار الذهب بالسوق المحلية، عيار 21 نحو 742 جنيها، وعيار 18 نحو 636 جنيها، وعيار 24 نحو 848 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5936 جنيها
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