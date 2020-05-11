معلومات قد لاتكون 100% صحيحة ولكن صادمة

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معلومات تخص شركات النقل الجوي التي أفلست أو سرحت جزء من موظفيها و كذلك تلك التي أوقفت مجموعة من طائراتها عن العمل

▪️- فصلت طيران فيرجين أكثر من 3000 موظف من بينهم 600 طيار



▪️- خطوط Finnair توقف 12 طائرة عن العمل وتفصل أكثر من 2400 موظفاً.



▪️- تقوم شركة طيران ريان إير Ryanair بإيقاف 113 طائرة

و تفصل 900 طياراً في الوقت الحالي و تخطط لإيقاف 450 طائرة أخرى في الأشهر القادمة

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▪️- النرويجية تتوقف تمامًا عن نشاطها للمسافات الطويلة !!! وسيتم إعادة جميع الطائرات من طراز 787s المستأجرة إلى المؤجرين▪️- خطوط SAS تعيد 14 طائرة مستأجرة و تفصل 520 طيارًا ...▪️ الدول الاسكندنافية تدرس خطة لتصفية النرويجية و SAS وإعادة بناء شركة جديدة من بقايا الشركتين▪️- طيران الإتحاد تلغي 18 طلبًا لطائرة A350 ، و كذلك تلغي 10 طلبات A380 و 10 طلبات من طراز Boeing 787.و كذلك توقف التعاقد مع أكثر من 720 موظفًا▪️- الإماراتية توقف 38 طائرة A380 عن العمل و تلغي جميع الطلبات على طائرة بوينج 777x (150 طائرة ، *أكبر طلب لهذا النوع بالتاريخ* تم إلغاؤها). وتنهي التعاقد بالتقاعد لأي موظف يتجاوز سنه 56 سنة (فوق 56 تقاعد أو إنهاء التعاقد معه)▪️- تقوم Wizzair بإعادة 32 طائرة من طراز A320 كانت قد إستأجرتها و تفصل 1200 موظفاً ، بما في ذلك 200 طيار ، و هي موجة أخرى من 430 حالة تسريح للعمال تم التخطيط لها في الأشهر القادمة. أما بقية الموظفين *فسوف يتم خفض مرتباتهم بنسبة 30٪*▪️- تتخلى شركة IAG (الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية) عن الاستحواذ على شركة طيران أوروبا (وستدفع تعويضًا بمبلغ 40 مليون يورو مقابل ذلك).▪️- الشركة الأم (للخطوط البريطانية) IAG و هي المالك لخطوط (ايبيريا) توقف 56 طائرة▪️- الشركة الأم (للخطوط البريطانية) IAG توقف 34 طائرة عن العمل و تحيل على التقاعد أي موظف يتجاوز سنه 58 سنة▪️- شركة Luxair تقلل أسطولها بنسبة 50٪و هذا الإجراء قابل للتكرار في الأشهر القادمة.▪️- تلغي وكالة الفضاء الكندية (CSA) قطاع المسافات الطويلة و تحتفظ فقط بخمس طائرات متوسطة المد▪️- خطوط Eurowings تعلن إفلاسهما.▪️- شركة بروكسل للطيران تقلل أسطولها بنسبة 50٪ كذلك هذا الإجراء قابل للتكرار في الأشهر القادمة.▪️- تخطط Luftansa لإيقاف 72 طائرة عن العمل (على دفعتين).▪️- هوب (الطيران الإقتصادي للخطوط الفرنسية) تدرس إمكانية تخفيض الأسطول والموظفين بنسبة 50٪.*معلومات إضافية:*▪️▪️▪️يتم حاليًا *تخزين 60 طائرة جديدة في إيرباص* دون أن يتقدم أحدٌ لإستلامها من المشترين الجدد (إلغاء الطلبات) بما في ذلك 18 طائرة من طراز A350▪️هناك توقعات أنه ما لا يقل عن 8000 طائرة سوف يتم إيقافها عن العمل بحلول سبتمبر 2020. ويتوقع أن يتم فصل ما لا يقل عن ​​5.8 طواقم ( طيار و مساعده ) عن العمل لكل طائرة *(متوسطة وطويلة المدى مجتمعة)* ، وهذا الإجراء من شأنه أن يجعل أكثر من 90،000 (تسعين ألف) طيار عاطل عن العمل في جميع أنحاء العالم.▪️▪️صناعة النقل الجوي في مأزق كبير *وسوف ينعكس ذلك على صناعات أخرى مصاحبة له* أو معتمدة على شركات النقل الجوي مثل محطات تكرير وقود الطائرات و السياحة وأعمال المطارات والأمن والوظائف الإدارية وغيرها.و لكن.. سبحان الله العظيم! من كان يصدق أن فيروس لا يري بالعين المجرده يهز عرش الطيران هزاً عنيفاً فبعد أن كانت الطائرات تقف في شموخ و كبرياء و عظمة وكلها فخر وعزه وهيبه اصبحت تنزوي علي استحياء وخجل في المخازن والمستودعات أو في ركن خفي من المطار .... الله أكبر وسبحان مغير الأحوال من حالٍ إلى حال.