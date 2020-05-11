

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس الأربعاء الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأربعاء، طقس شديد الحرارة، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة ليلا.



وعلى السواحل الشمالية: معتدل نهارا مع شبورة صباحية المناطق، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا.



وعلى شمال الصعيد وجنوبه: طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، نهارا، لطيف ليلا، مع أمطار خفيفة رعدية أحيانا على مناطق من الشمال والجنوب.

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ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 37 20الإسكندرية 29 18طنطا 35 19شبين الكوم 36 19دمنهور 31 18بلطيم 28 18مطروح 26 16السلوم 32 16سيوة 37 16بورسعيد 26 20دمياط 25 18الزقازيق 36 18الإسماعيلية 36 18السويس 37 18العريش 27 16رفح 27 15رأس سدر 36 20نخل 36 13نويبع 37 23طابا 37 20كاترين 32 11الطور 32 20شرم الشيخ 37 22الغردقة 37 21مرسى علم 36 21الفيوم 38 18بنى سويف 38 18المنيا 38 19أسيوط 39 16سوهاج 39 18قنا 39 20الأقصر 40 21أسوان 40 22أبو سمبل 39 22الوادي الجديد 39 20شلاتين 34 22أبو رماد 35 23حلايب 32 23رأس حدربة 31 24