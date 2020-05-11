الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس الأربعاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأربعاء، طقس شديد الحرارة، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة ليلا.
وعلى السواحل الشمالية: معتدل نهارا مع شبورة صباحية المناطق، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا.
وعلى شمال الصعيد وجنوبه: طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، نهارا، لطيف ليلا، مع أمطار خفيفة رعدية أحيانا على مناطق من الشمال والجنوب.
ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 37 20
الإسكندرية 29 18
طنطا 35 19
شبين الكوم 36 19
دمنهور 31 18
بلطيم 28 18
مطروح 26 16
السلوم 32 16
سيوة 37 16
بورسعيد 26 20
دمياط 25 18
الزقازيق 36 18
الإسماعيلية 36 18
السويس 37 18
العريش 27 16
رفح 27 15
رأس سدر 36 20
نخل 36 13
نويبع 37 23
طابا 37 20
كاترين 32 11
الطور 32 20
شرم الشيخ 37 22
الغردقة 37 21
مرسى علم 36 21
الفيوم 38 18
بنى سويف 38 18
المنيا 38 19
أسيوط 39 16
سوهاج 39 18
قنا 39 20
الأقصر 40 21
أسوان 40 22
أبو سمبل 39 22
الوادي الجديد 39 20
شلاتين 34 22
أبو رماد 35 23
حلايب 32 23
رأس حدربة 31 24
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