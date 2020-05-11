

7 معلومات لازم تعرفيها قبل ما تصبغى شعرك باللون الوردى 7 معلومات لازم تعرفيها قبل ما تصبغى شعرك باللون الوردى

الشعر الوردي من الألوان الربيعية الجذابة، والتى تبناها عدد من المشاهير مؤخرا خلال فترة التباعد الاجتماعى والعزل المنزلى، ورغم جذابيته إلا أن البعض يواجه مشكلة في الاحتفاظ به لمدة طويلة أو بشكل مكتمل، مما يجعله أحد الألوان التى تحتاج إلى خبير تجميل لخروجه بالشكل الملائم .



وتعتبر فترة العزل المنزلى الذاتي فرصة رائعة لتجربة هذا اللون، ففي حالة حدوث خطأ ما، لن يرى أحد النتائج، وقد حدد عدد من خبراء التجميل لموقع "glamour" عددا من القواعد الأساسية التى يجب وضعها في الاعتبار قبل قبل الإقدام على هذه الخطوة.



1. خذى اللون الأساسي بعين الاعتبار

من الأسهل أن تصنعى ألوانًا مرحة في المنزل، وخاصة الباستيل، ومع ذلك، فإن الباستيل مثل الوردي الفاتح ليست للجميع، فإذا كان لديك شعر أشقر فاتح، فإن الباستيل هي الطريقة المثالية للحفاظ على شعرك فاتحًا وإضافته إلى اللون، أما إذا كان شعرك داكنا فلا ينصح بالإقدام على هذه الخطوة في المنزل ولكن من خلال خبير متخصص لأنك ستحتاجين عدد من الخطوات لتفتيح خصلاتك.

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2. قومى بتجربة الصبغة قبل الشراءإذا كنتى لا تستطيعين تحديد لون باستيل معين، فإن فريدمان، خبير تجميل، يوصي بحمل قميص أو وشاح ملون باللون الذي تفكرين فيه لتجريبه على وجهك، لتري كيف تظهر بشرتك وعينيك .3. تأكدى من صحة شعركالشعر الصحي سيحافظ على اللون جيدًا، يقول براون: "بشكل عام، قبل صبغ شعرك، يجب التأكد من أن شعرك في صحة جيدة، من خلال استخدام أقنعة مغذية قبل الصبغ، ثم اتركيه دون غسله في اليوم السابق حتى يحمي شعرك زيوت فروة الرأس الطبيعية.4. اختارى أفضل صبغة شعر ورديةاختارى أفضل صبغة شعر وردية من خلال الظل وليس العلامة التجارية.5. الكمال ليس الحلحاولى ألا تتشددى كثيرًا على جعل تجربتك مع الوردي مثالية ، لأن النقص هو ما يجعل الشعر الوردي يبدو رائعًا للغاية.ومع ذلك، إذا كنتي ترغبين في أفضل تطبيق، ابدأي بالشعر الجاف لأنه يمتص اللون بشكل أفضل. ثم قومي بإجراء اختبار التصحيح قبل 24 ساعة.6. الاستثمار في الصيانةلا تستمرى ظلال قوس قزح طويلا، فهى دائما ما تبقى على السطح ولا يمتصها الشعر، لذلك فعمرها قصير نسبيا، لذلك عليكي غسل شعرك بأقل قدر ممكن وخلط بعض الصبغة في البلسم للصيانة، واستخدام الشامبو الذي يحافظ على ألوان الصبغة.7. التلاشي جزء من سحر الشعر الوردييقول خبير تصفيف الشعر فريدمان: "بشكل شخصى انا معجب جدا بمراحل التلاشي فنتائج الوردي الرائعة تأتي بعد 4 أسابيع من صبغها".