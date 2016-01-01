دول عربية تعلن الحظر الشامل خلال عيد الفطر

يلقي فيروس كورونا بظلاله على مختلف نواحي الحياة، اقتصاديا واجتماعيا وغيرها في المنطقة العربية، نتيجة الانتشار المتزايد له والجهود الحكومية الرامية إلى تحجيم ذلك والتقليل من معدل الانتشار.
شهد العالم العربي تأثرا سلبيا بفيروس كورونا خلال شهر رمضان، حيث تم تعليق الصلاة في المساجد، ومنع صلاة التراويح، وهو ما ضيع الاجواء الروحانية للشهر الكريم، لكن يبدو أن هذا الأمر سوف يمتد أيضا إلى فرحة عيد الفطر، حيث قررت دول عربية فرض حظر شامل خلال عيد الفطر.
ففي المملكة العربية السعودية أعلنت وزارة الداخلية استمرار جميع الإجراءات الاحترازية المخصصة بحظر التجول حتى نهاية شهر رمضان الكريم. كما تقرر فرض حظر تجول كامل خلال الفترة من 30 رمضان وحتى 4 شوال، واستمرار منع الدخول والخروج من المناطق المعزولة.
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