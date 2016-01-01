دول عربية تعلن الحظر الشامل خلال عيد الفطر



دول عربية تعلن الحظر الشامل دول عربية تعلن الحظر الشامل

يلقي فيروس كورونا بظلاله على مختلف نواحي الحياة، اقتصاديا واجتماعيا وغيرها في المنطقة العربية، نتيجة الانتشار المتزايد له والجهود الحكومية الرامية إلى تحجيم ذلك والتقليل من معدل الانتشار.



شهد العالم العربي تأثرا سلبيا بفيروس كورونا خلال شهر رمضان، حيث تم تعليق الصلاة في المساجد، ومنع صلاة التراويح، وهو ما ضيع الاجواء الروحانية للشهر الكريم، لكن يبدو أن هذا الأمر سوف يمتد أيضا إلى فرحة عيد الفطر، حيث قررت دول عربية فرض حظر شامل خلال عيد الفطر.



ففي المملكة العربية السعودية أعلنت وزارة الداخلية استمرار جميع الإجراءات الاحترازية المخصصة بحظر التجول حتى نهاية شهر رمضان الكريم. كما تقرر فرض حظر تجول كامل خلال الفترة من 30 رمضان وحتى 4 شوال، واستمرار منع الدخول والخروج من المناطق المعزولة.

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وفي الأردن أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أن أول أيام العيد سيكون بمثابة حظر شامل، أشبه بما يتم تطبيقه كل يوم جمعة، مع السماح للأشخاص بالخروج سيرًا على الأقدام فقط، وبالتالي لن يسمح للقطاعات التجارية بالعمل.وأشار العضايلة إلى أن الحكومة عممت الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكوميّة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو الحالي على جميع الوزارات والمؤسسات في البلاد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.وأوضح وزير الإعلام أن الدليل الذي عممته الحكومة يهدف إلى تهيئة الموظفين للعودة إلى العمل، واتخاذ إجراءات الوقاية والصحة العامة، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين من مواقع الخدمات أو عن بعد.في السياق ذاته، أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، فرض حظر شامل للتجول خلال أيام عيد الفطر.