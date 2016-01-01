حاسبات القاهرة: 6 حالات لن يتم تقييمها بنظام الرسائل البحثية

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صورة الخبر: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

قالت الدكتورة إيمان ثروت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إن بعض طلاب الساعات المعتمدة المسجلين لمواد بالكلية، تلتبس عليهم بعض القرارات الخاصة بالتقييم بالرسائل البحثية أم بإجراء اختبارات بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة.

وأضافت إيمان، لـ"صدى البلد"، أنه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، الخاص بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، هناك 6 حالات يتم تقييمهم عن طريق الإمتحانات النهائية عقب انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وأوضحت أن هذه الحالات هي:

1- طلاب المستوى الرابع، يتم عقد امتحان لهم في كل المقررات المسجلين فيها.

2- الطالب المسجل لمقرر فى تخصصه الفرعي يتم عقد امتحان له فى ذلك المقرر (لطلاب البرامج الأساسية اللائحة القديمة).

3- الطالب المسجل لمقرر يتم تدريسه فى السنة النهائية للقسم الخاص به يتم عقد امتحان له في ذلك المقرر.

4- الطالب فى مستوى غير الأخير المسجل لعدد ساعات أكثر من 18 ساعة ، يتم عقد امتحان له فى المقرر المضاف (من غير المستوى المقيد به الطالب).
5- المواد التكميلية لطلبة الدراسات العليا مرحلة الماجستير.

6- طلاب الدراسات العليا، يتم عقد امتحان لهم في كل المقررات المسجلين فيها.

واشارت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى أنه فى جميع الأحوال السابقة يتم احتساب درجة أعمال السنة للطلاب من 20، على أن تكون درجة الامتحان النهائي من 80، موضحة أنه فيما عدا تلك الحالات سيتم اختبارهم بنظام الرسائل البحثية.

المصدر: elbalad

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