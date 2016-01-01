يقلل العطش ويحسن المزاج .. فوائد تناول الموز في السحور



فوائد الموز في السحور فوائد الموز في السحور

يحتاج الجسم في رمضان إلى تناول وجبة سحور صحية وخفيفة وتكون بعيدة عن الأكلات الدسمة والأملاح حتى لا تتسبب في آلام بالمعدة والشعور بالعطش في نهار رمضان، لذا يفضل تناول وجبات خفيفة صحية غنية بالألياف التي تساعد على الهضم وتقلل العطش.



ومن الفواكه الصحية التي يفضل تناولها في السحور الموز، فهو له العديد من الفوائد الهائلة لتناوله في السحور، وينصح الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لـ صدى البلد بتناول الموز في السحور لعدة أسباب وهي :



1- الموز غني بالبوتاسيوم الذي يقلل الاحساس بالعطش في الصيام

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2- الموز يساعد في علاج التهاب وقرحة المعدة بشكل فعال لذا فهو فاكهة صحية لأصحاب مشاكل المعدة3- الموز يحتوي على النشويات المعقدة ، زخي تمنح الجسم احساسا بالشبع في نهار رمضان4-الموز يحتوي على مادة تريبتوفان وهي تعمل على تحسي المزاج وتقليل التوتر5- الموز يحتوي على الألياف لذا فهو مهضم طبيعي ومفدي للمعدة و القولون.