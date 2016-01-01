يحتاج الجسم في رمضان إلى تناول وجبة سحور صحية وخفيفة وتكون بعيدة عن الأكلات الدسمة والأملاح حتى لا تتسبب في آلام بالمعدة والشعور بالعطش في نهار رمضان، لذا يفضل تناول وجبات خفيفة صحية غنية بالألياف التي تساعد على الهضم وتقلل العطش.
ومن الفواكه الصحية التي يفضل تناولها في السحور الموز، فهو له العديد من الفوائد الهائلة لتناوله في السحور، وينصح الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لـ صدى البلد بتناول الموز في السحور لعدة أسباب وهي :
1- الموز غني بالبوتاسيوم الذي يقلل الاحساس بالعطش في الصيام
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التعليقات على يقلل العطش ويحسن المزاج .. فوائد تناول الموز في السحور
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