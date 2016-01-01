أحمد موسى يطالب بتطبيق حظر شامل في أيام العيد لهذا السبب ..فيديو

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صورة الخبر: الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، بفرض حظر حركة شامل أثناء أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن هذا الطلب في غاية الأهمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد والخطير.

وأكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أنه يتفق معه في هذا الأمر للحد من تفشي كورونا في مصر، مشيرا إلى أن عدد الإصابات شهد انخفاضًا في الأيام الماضية وهو أمر مفرح رغم أنه طفيف.

وأضاف "وهدان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتم تعقيم المجلس حاليا، والالتزام بالكمامة والقفزات وكل الإجراءات، والتباعد الاجتماعي.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه يتم نقل اجتماعات اللجان في مجلس النواب للقاعات الأكبر، مقدما التحية للأطقم الطبية.

المصدر: elbalad

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