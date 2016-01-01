بسبب عزومة رمضان .. تفاصيل إصابة 11 من أسرة واحدة بفيروس كورونا في المنوفية..فيديو

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كشف أدهم النجدي أحد المصابين بـ فيروس كورونا من محافظة المنوفية، تفاصيل إصابة 11 من أفراد أسرته بفيروس كورونا بسبب عزومة شهر رمضان.



وقال النجدي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" كنا عازمين اخويا الكبير على الفطار في يوم 30 أبريل الماضي".



وأضاف :" وكنا نراعي الإجراءات الاحترازية وكان نجلس على مسافات متباعدة لكننا أصبنا بالفيروس ايضا ".

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وتابع :" والدي تعب وحرارته ارتفعت ثم أصيب اخويا الكبير "، مضيفا:" عزومة فطار رمضان كان بها حوالي 12 فرد ".وأكمل أدهم النجدي:" 11 اصابة من اسرتي ووالدي نتائجة سلبية ولكنه يعاني من التهاب رئوي"، مضيفا:" الإصابات بها نساء وكبار سن وأطفال".