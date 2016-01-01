بسبب عزومة رمضان .. تفاصيل إصابة 11 من أسرة واحدة بفيروس كورونا في المنوفية..فيديو

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشف أدهم النجدي أحد المصابين بـ فيروس كورونا من محافظة المنوفية، تفاصيل إصابة 11 من أفراد أسرته بفيروس كورونا بسبب عزومة شهر رمضان.

وقال النجدي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" كنا عازمين اخويا الكبير على الفطار في يوم 30 أبريل الماضي".

وأضاف :" وكنا نراعي الإجراءات الاحترازية وكان نجلس على مسافات متباعدة لكننا أصبنا بالفيروس ايضا ".

وتابع :" والدي تعب وحرارته ارتفعت ثم أصيب اخويا الكبير "، مضيفا:" عزومة فطار رمضان كان بها حوالي 12 فرد ".

وأكمل أدهم النجدي:" 11 اصابة من اسرتي ووالدي نتائجة سلبية ولكنه يعاني من التهاب رئوي"، مضيفا:" الإصابات بها نساء وكبار سن وأطفال".

المصدر: elbalad

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