مسلسل الاختيار .. القصة الكاملة لحادث الفرافرة الإرهابي في 2014



صورة من عملية حادثة الفرافرة صورة من عملية حادثة الفرافرة

عرض مسلسل الاختيار، والذي يجسد شخصية الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، مشاهد في حلقة اليوم، الخاصة بقيام الإرهابي المعدوم، هشام العشماوي، في ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط إستهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابى على نقطة حرس حدود "الفرافرة" وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 /7 /2014.



ويرصد موقع صدى البلد، تسلسل للأحداث التي حدثت في عملية الفرافرة الإرهابية.



بيان القوات المسلحة

أعلن العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق بإسم القوات المسلحة، في بيان له، في يوليو عام 2014، عن استشهاد 21 من أبطال القوات المسلحة، وإصابة آخرين، في استهداف إحدى نقاط حرس الحدود بالقرب من واحة الفرافرة.

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وقامت العناصر التكفيرية والإرهابية باستهداف إحدى نقاط حرس الحدود بالقرب من واحة الفرافرة، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أدى لانفجار مخزن للذخيرة على إثر استهدافه بطلقة آر بى جى وهو ما أسفر عن استشهاد 21 شهيدا وعدد من المصابين فضلًا عن مقتل بعض العناصر الإرهابية.ونعت القوات المسلحة شهدائها من أبناء الوطن الأبرار، كما أكدت على أن هذا الحادث لن يثنيها عن تحمل مسئوليتها الوطنية لحماية وتأمين البلاد وضرب بؤر الإرهاب والتطرف مهما كلفها ذلك من تضحيات.تنفيذ العملية الإرهابيةقال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى السابق بإسم القوات المسلحة، في بيان له في يوليو عام 2014، أن نتائج التحقيقات في الحادث الإرهابى الذى إستهدف نقطة حرس الحدود بالوادى الجديد بتاريخ 19/7/2014، أسفرت عن أن الهجوم تم بواسطة مجموعة إرهابية تتكون من 20 فرد يستقلون 4 سيارات دفع رباعى إحداهم تحمل براميل بها مواد شديدة الإنفجار، ومسلحين بأسلحة متطورة "بنادق قناصة - رشاشات كلاشينكوف - بنادق آلية - - قواذف RBJ - قنابل يدوية".وأشار المتحدث العسكرى فى بيانه حينها، إلى أن جنودنا البواسل قاموا بالتعامل الفورى مع تلك العناصر عند إقترابها من النقطة من عدة جهات مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من تلك العناصر، حيث إستمرت العناصر الإرهابية فى محاولة إقتحام النقطة وفشلوا فى ذلك، حيث قاموا بإطلاق عدة قذائف RBJ أصابت إحداهم إسطوانة غاز متواجدة بالنقطة مما أدى إلى إنفجارها وإشتعال النيران بمخزن الذخيرة والنقطة، الأمر الذى أسفر عن إستشهاد العدد الأكبر من قوة النقطة مع إستمرار تمسك باقى العناصر بمواقعهم لمنع إقتحامها".شهداء حادثة الفرافرةالنقيب الشهيد / محمد درويش يونس الحمزاوى من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1986 متزوج وله طفلان.الملازم أول شهيد / محمد إمام مصطفى محمد عبد القادر من مواليد محافظة القليوبية عام 1989 متزوج وله طفل.المساعد أول شهيد / أشرف كامل الهادى عجاج من مواليد مركز بنها محافظة القليوبية عام 1971 متزوج وله ثلاث أبناء.المجند شهيد / محمد مجدى سيد محمد الجمل من مواليد شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية.المجند شهيد / عبد الرازق أحمد محمد على عثمان من مواليد مركز دراو بمحافظة أسوان.المجند شهيد / بطرس صابر عيسى بطرس من مواليد مركز العسيرات بمحافظة سوهاج.المجند شهيد / أندرو ألبير نادر إسحق من مواليد ش المخبز الآلى بمحافظة قنا.المجند شهيد / إسماعيل حامد ثابت محمد من مواليد مركز ملوى بمحافظة المنيا .المجند شهيد / محمود سلامة محمود عبد العال من مواليد مركز نقادة بمحافظة قنا.المجند شهيد / إلهامى عياد حبيب رزق من مواليد مركز البدارى بمحافظة أسيوط.المجند شهيد / أحمد عبد الحميد هاشم خليل من مواليد مركز ساقلته بمحافظة سوهاج.المجند شهيد / عدنان خلاف خليفة عبد ربه من مواليد مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.المجند شهيد / أحمد محمد عبد الحميد يوسف من مواليد مركز طما بمحافظة سوهاج.المجند طبيب شهيد / مينا رسمى شاكر رشيد من مواليد مركز طهطا بمحافظة سوهاج.المجند شهيد / محمد عبد الدايم إبراهيم ضوى من مواليد مركز إدفو بمحافظة أسوان.المجند شهيد / خالد طارق مصطفى أحمد من مواليد توشكى شرق بمحافظة أسوان.المجند شهيد / أحمد محمد مرعى إبراهيم من مواليد مركز كوم أومبو بمحافظة أسوان.المجند شهيد / إسلام عبد المنعم بدر محمود من مواليد قسم أسيوط أول بمحافظة أسيوط.المجند شهيد / محمود راغب عبد الوهاب فرج من مواليد مركز طوخ بمحافظة القليوبية.المجند شهيد / محمد مصطفى جودة عفيفى سالم من مواليد مركز طوخ بمحافظة القليوبية.المجند شهيد / مصطفى شوقى فهيم بيومى عبد ربه من مواليد مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.المجند شهيد / محمد عبد النعيم فهيم عبد المطلب من مواليد مركز أولاد طوق شرق بمحافظة سوهاج.تنفيذ حكم الإعدام على هشام العشماويفي مارس عام 2020، أعلن العقيد أ.ح تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام العشماوي.وكان من ضمن القضايا التي أعدم عليها هشام عشماوي، هي ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط إستهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابى على نقطة حرس حدود "الفرافرة" وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 /7 /2014.