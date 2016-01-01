متخافيش من التجربة.. هل الزواج الثاني يضمن السعادة للمرأة المطلقة ؟

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هل الزواج الثاني يضمن السعادة

بحسب الإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام ٢٠١٩، فقد بلغت معدلات الطلاق بالمجتمع المصري ١٦.٣ مليون وهذه نسبة مرتفعة، وذلك لأسباب عديدة ، منها: عدم التوافق أو افتقار التفاهم بين الزوجين او الخيانة أو الاوضاع اقتصادية تؤثر على قدرة الزوج لتحمل المسئولية، وغيرها من الأسباب.

قال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس بجامعة المنوفية والاستشاري النفسي، يقع كل من المرأة والرجل بعد الإنفصال في إشكالية كبيرة، وهي الزواج مرة اخرى، وذلك لتحقيق ما لم تنجح في تحقيقه الزيجة الأولى.

هل الزواج الثاني يضمن السعادة للمرأة المطلقة ؟

وتابع درويش أنه من غير الواضح، أن هناك بعض الحالات يمكن ان تنجح في زواجها للمرة الثانية، ولكن الغالبية أكدت معاناتها، وهذا ايضا وارد بنسب انتشار الطلاق داخل المجتمع التي يلاحظ منها تكرار حالات الطلاق لأكثر من مرة.

وأكد درويش، أنه يجب التأكد في البداية من أهمية الدوافع والمبررات التي ستؤخذ في الاعتبار عند التفكير او الاقدام على الزواج مرة اخرى، كي يضمن كل طرف عدم تكرار الأخطاء السابقة، خاصة أن يكون على ثقة من اختياره.

المصدر: elbalad

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