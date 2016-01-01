متخافيش من التجربة.. هل الزواج الثاني يضمن السعادة للمرأة المطلقة ؟

بحسب الإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام ٢٠١٩، فقد بلغت معدلات الطلاق بالمجتمع المصري ١٦.٣ مليون وهذه نسبة مرتفعة، وذلك لأسباب عديدة ، منها: عدم التوافق أو افتقار التفاهم بين الزوجين او الخيانة أو الاوضاع اقتصادية تؤثر على قدرة الزوج لتحمل المسئولية، وغيرها من الأسباب.
قال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس بجامعة المنوفية والاستشاري النفسي، يقع كل من المرأة والرجل بعد الإنفصال في إشكالية كبيرة، وهي الزواج مرة اخرى، وذلك لتحقيق ما لم تنجح في تحقيقه الزيجة الأولى.
هل الزواج الثاني يضمن السعادة للمرأة المطلقة ؟
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